Dalle chiacchiere ai coriandoli di Arlecchino: ecco i dolci di Carnevale di Ampi

Il Carnevale, con la sua esplosione di colori, maschere e allegria, è senza dubbio una delle feste più vivaci e sentite d'Italia. Ma oltre ai coriandoli e ai costumi sgargianti, questa ricorrenza trova nella pasticceria artigianale uno dei suoi momenti più golosi. Che si tratti di tortelli, castagnole, zeppole o chiacchiere, ogni regione ha il suo dolce simbolo, legato a storie, sapori e tradizioni locali. Quest'anno, i maestri dell'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi) hanno messo in campo tutta la loro creatività, dando vita a una serie di proposte che sanno coniugare gusto e artigianalità, perfette per chi vuole celebrare in grande stile.

Le chiacchiere di Marco Battaglia

I dolci dei maestri Ampi per il Carnevale

Tra le proposte più interessanti, le creazioni di Silvia Federica Boldetti, che porta un tocco innovativo alla festa con le sue Zeppoline senza glutine: un impasto al cacao farcito con una vellutata crema al cioccolato. A completare il quadro, i Coriandoli di Arlecchino, piccole chiacchiere colorate che portano allegria non solo alla vista, ma soprattutto al palato. Dal cuore della Campania arriva la proposta di Benito Odorino della Pasticceria Benito di Casal di Principe, che ha ideato una vera e propria Carnevale Edition: una collezione di snack ispirata alle maschere italiane più celebri. C'è il Pulcinella, con cremino fondente, agrumi e pralinato al caffè, il Colombina con cremino agli arachidi e bastoncini di mandorle caramellate, l'Arlecchino con pistacchio e fior di sale, il Gianduja con nocciole e, infine, il Rugantino, una combinazione di cioccolato al latte, cocco tostato e caramello al passion fruit. Un omaggio gustoso al teatro della commedia italiana.

I Coriandoli di Arlecchino di Silvia Federica Boldetti

Non poteva mancare un tuffo nella tradizione meneghina con Marco Battaglia della Pasticceria Marlà di Milano, che resta fedele alle radici lombarde. Qui, le chiacchiere vengono prima fritte e poi ripassate in forno per una croccantezza ancora più decisa. I tortelli, vuoti o ripieni, si presentano in varianti golose: crema, zabaione o ricotta, perfetti da gustare a fine pasto o durante una pausa dolce tra una sfilata e l'altra. Spostandoci in Romagna, Marco Ercoles della Pasticceria Canasta di Cattolica propone le sue castagnole, uno dei dolci più antichi e diffusi del Carnevale, soprattutto nel centro Italia. Le sue varianti sono pensate per accontentare tutti i gusti: rosse, aromatizzate all'Alkermes con profumo d'anice e scorze di agrumi, al cioccolato con farcitura di crema pasticcera al gianduia, e una versione bignè fritta con crema allo zabaione.

Le chiacchiere ripiene di Salvatore Gabbiano

In Toscana, invece, il Carnevale ha il sapore autentico della tradizione contadina grazie a Paolo Sacchetti della Pasticceria Nuovo Mondo di Prato. Il suo cavallo di battaglia è la Schiacciata Fiorentina, dolce simbolo di Firenze, realizzata con una pasta soffice arricchita da note di arancia, cannella e spezie. Perfetta da gustare passeggiando tra le vie in festa o come dessert conviviale. Infine, la proposta campana di Salvatore Gabbiano della Gabbiano Pasticceria di Pompei affonda le radici nella tradizione più autentica con il Cioccolaccio, una crema di cioccolato speziata che richiama il classico sanguinaccio contadino. Non mancano le chiacchiere ripiene, con confettura di albicocca, cioccolato e crema all'amarena, un connubio che esalta i sapori tipici del sud Italia.