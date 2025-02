Tea Tour: il "pu erh" incontra il Riso 200 di Peter Brunel

Il viaggio del Tea Tour di Ferri dal 1905 in collaborazione con Italia a Tavola prosegue con la sua seconda tappa nella suggestiva cornice di Arco di Trento. Qui, lo chef Peter Brunel accoglie gli ospiti nel suo ristorante, un luogo che incarna perfettamente la sua visione dell'ospitalità e del design. In questo secondo appuntamento, l'arte culinaria incontra la maestria di Albino Ferri, Tea master dell'Accademia Ferri dal 1905, che ha creato una miscela di tè esclusiva per esaltare le sfumature del piatto presentato dallo chef: il “Riso 200”.

Un ambiente intimo e ricercato

Il ristorante di Peter Brunel non è solo un luogo di alta gastronomia, ma una vera e propria esperienza sensoriale. Gli spazi, pensati in collaborazione con un team di architetti, riflettono un'idea di accoglienza calda e familiare. "L'ambiente rispecchia la mia casa: intimo, ospitale, privo di porte, un susseguirsi di spazi dedicati ai diversi momenti del percorso gastronomico", racconta lo chef. Un concept che fonde estetica e funzionalità, ispirandosi al pensiero dannunziano del "Piacere".

Il piatto: “Riso 200”

La proposta dello chef Brunel per questa tappa del Tea Tour è un piatto che esprime ricerca, tecnica e creatività. “Riso 200” è un riso cotto in acqua ed estratti di frutta e verdura, arricchito da una spolverata di parmigiano reggiano invecchiato 200 mesi. La scelta di questi ingredienti mira a creare un contrasto equilibrato tra la dolcezza naturale dei frutti, la sapidità del formaggio e la complessità delle sue note terziarie.

Il Riso 200 di Peter Brunel

Il tè “Peter”: un blend per l'occasione

Per accompagnare il “Riso 200”, il Tea Master Albino Ferri ha creato una miscela unica (Te "Peter" CLICCA QUI PER LA RICETTA) a base di pu erh, un tè fermentato e affinato per circa 25 anni. La composizione prevede tè pu erh (92%), pezzi di cannella (3%), granelli di pepe nero (2%), chiodi di garofano (1%), pezzi di zenzero (1%) e cardamomo (1%). Questa miscela è caratterizzata da una struttura impressionante, frutto del lungo affinamento e del processo di fermentazione. Nonostante il colore scuro e intenso, il tè è completamente privo di tannino, mentre le spezie conferiscono una complessità aromatica persistente ed evoluta.

Il te abbinato al Riso 200 di Peter Brunel
Peter Brunel e Albino Ferri

Il tè “Peter” viene preparato con il metodo all'inglese, ovvero un'infusione unica con rapporto 1g=100ml. L'acqua utilizzata è oligominerale a residuo medio, con temperatura di infusione a 90°C e un tempo di estrazione di 4 minuti. Il filtraggio avviene tramite garza in cotone sbiancato, per mantenere intatti tutti gli aromi della miscela.

“Riso 200” e tè “Peter” : un abbinamento di contrasti

L'accostamento tra “Riso 200” e il tè “Peter” si basa su un raffinato gioco di contrasti. Le note dolci della frutta utilizzata per la cottura del riso e la sapidità del parmigiano trovano un perfetto equilibrio con le componenti terziarie del pu erh e la freschezza delle spezie. Inoltre, la temperatura di servizio del tè favorisce una pulizia del palato ideale per preparare alla successiva degustazione.

L'ingresso del ristorante Peter Brunel

A completare l'esperienza, il piatto viene servito con scaglie di parmigiano 200 mesi. Degustate in associazione al tè, queste scaglie esaltano ulteriormente le note terziarie del formaggio, creando un'esperienza gustativa armonica e complessa.

La rivoluzione dell'abbinamento senza alcol

Un aspetto interessante del ristorante di Peter Brunel è la sua apertura verso abbinamenti senza alcol. Sempre più ospiti scelgono questa proposta, con una percentuale che sfiora il 30% di clienti che si affidano a esperienze alternative al classico pairing con il vino. Particolarmente apprezzata anche l'opzione mista, che integra calici di vino, cocktail e bevande no-alcol, offrendo una degustazione dinamica e personalizzata.

Il Tea Tour si conferma un viaggio alla scoperta di nuove connessioni tra il mondo del cibo e quello del tè. L'incontro tra lo chef Peter Brunel e il Tea Master Albino Ferri ha dato vita a un abbinamento perfetto, in cui ogni dettaglio è stato pensato per regalare un'emozione raffinata e indimenticabile. Una celebrazione del gusto, della ricerca e dell'ospitalità che lascia il segno nel panorama gastronomico italiano.

