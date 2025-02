Volare e Volare Forte: farine per nuove frontiere della pizza

Esplorare nuovi mondi, guardare l'universo con occhi nuovi, inseguire sogni che sembrano favole e renderli realtà: questa è la filosofia che ispira da sempre il Molino Paolo Mariani. Con lo sguardo rivolto alle stelle e i piedi ben radicati nella tradizione, nasce una nuova creazione che celebra l'eccellenza della molitura italiana, proiettando la qualità e l’innovazione verso un futuro luminoso.

Con le farine Le Favolose del Molino Paolo Mariani ogni pizzaiolo può liberare il proprio estro

Molino Paolo Mariani: dove passato e futuro si incontrano

Immerso nel cuore delle dolci colline marchigiane, il Molino Paolo Mariani rappresenta da oltre quattro generazioni un punto di riferimento nell'arte della molitura. Questo luogo magico, dove il mare incontra la terra, offre le condizioni ideali per la coltivazione dei migliori grani italiani.

Le Favolose del Molino Paolo Mariani

Una realtà che non è solo un Molino, ma una fucina di tradizione e innovazione, che attraverso un sapiente processo di macinazione, riesce a rispettare e valorizzare ogni singola varietà di grano e a trasformare ogni chicco in una promessa di eccellenza. «Innovare significa osare, sperimentare, ma senza dimenticare le nostre radici. Chi vuole Volare deve avere il coraggio di innovare, ma per Volare Forte serve qualcosa in più: creatività, competenza tecnica e capacità di anticipare le tendenze di mercato», commenta Danny Mariani, Ceo del Molino Paolo Mariani.

La filosofia del Molino Paolo Mariani è semplice ma potente: celebrare il legame con il territorio e rispettare i ritmi della natura, garantendo farine che esaltano la qualità dei grani 100% italiani. Ogni sacco di farina racconta una storia di passione, di mani esperte e di una visione proiettata verso il futuro. «Per noi sostenibilità significa scegliere grani 100% italiani, garantire la tracciabilità e rispettare l'ambiente. La nostra è una responsabilità verso il territorio e le future generazioni. Volare e Volare Forte nascono anche da questa visione», sottolineanMariani.

Le Favolose: un patrimonio di qualità

Tra i tanti tesori custoditi dal Molino Paolo Mariani, spicca la linea Le Favolose, una collezione di farine uniche nel loro genere. Questa linea è il risultato di una selezione rigorosa di grani pregiati coltivati nelle Marche e in Emilia-Romagna, due territori che rappresentano l’anima della tradizione agricola italiana.

«Ogni nostra farina è il risultato di un processo che rispetta la materia prima e il territorio. Con le nuove farine che vanno a integrare la linea delle Favolose, Volare e Volare Forte, abbiamo voluto creare prodotti che non siano solo ingredienti, ma strumenti per trasformare ogni impasto in un'opera d'arte», commenta Danny Mariani.

Le Favolose sono il frutto di decenni di esperienza e di una lavorazione che unisce metodi antichi e tecniche moderne. Con Le Favolose, ogni sogno ha il suo sapore e ogni sapore racconta una storia.

Volare: un viaggio tra le stelle

Con gli occhi verso il cielo, guardando alle stelle, come piccoli esploratori, abbiamo immaginato e sognato un nuovo mondo… e da lì è nata una nuova stella. Volare è una farina versatile, ideale per chi cerca prestazioni elevate e risultati impeccabili. Con il suo contenuto proteico bilanciato e le sue caratteristiche uniche, Volare è la scelta ideale per pizzaioli che vogliono offrire ai propri clienti un prodotto che parli di qualità e territorio.

La farina Volare del Molino Paolo Mariani

Speciale per pizza, è perfetta per esaltare ogni impasto grazie al suo equilibrio tra forza ed estensibilità. Pensata per tempi di lievitazione di 24-48 ore, Volare offre un W di 260-280, garantendo una croccantezza al morso e “un'arrendevole masticazione”. Ideale per tonda romana, tonda classica, pizza napoletana, crackers, focaccia, grissini.

Volare Forte: la forza per affrontare le grandi sfide

Se Volare si distingue per la sua versatilità, Volare Forte è la risposta per chi non vuole scendere a compromessi. Progettata per impasti ad alta idratazione e lunghe lievitazioni, questa farina è perfetta per la pizza in teglia alla romana, la pizza alla pala, la pizza classica a lunga lievitazione per pizza contemporanea.

La farina Volare Forte del Molino Paolo Mariani

Grazie al suo W di 310-320, Volare Forte garantisce una tenuta impeccabile in lievitazione e una capacità di assorbire i liquidi che la rende unica.

Studiate per il delivery e prodotti da banco

«Questi due nuovi prodotti sono nati per rispondere alle esigenze dei nostri clienti pizzaioli. Questi professionisti richiedevano una farina tipo 0 di media forza e di forza, capaci di adattarsi alle loro necessità specifiche. Uno dei punti di forza principali è infatti la croccantezza unica che queste farine offrono, anche utilizzando la tecnica del freddo. L’alto contenuto di friabilina, proteina naturalmente presente in Volare e Volare Forte, esalta appunto la croccantezza del prodotto finito, mentre la composizione particolare dell’amido conferisce una mollica dal carattere cremoso e scioglievole, con un bel tono giallo grano. Queste farine non sono solo ideali per i grandi classici della pizza, ma sono particolarmente indicate per le pizze da banco e, soprattutto, per il delivery, poiché aiutano a mantenere qualità e consistenza anche durante il trasporto» racconta Mirco Quarto, Master Baker e Tecnico del Molino.

Mirco Quarto, Master Baker e Tecnico del Molino Paolo Mariani

Ogni impasto diventa un’esplorazione nell’universo del gusto del grano italiano. I migliori grani marchigiani e romagnoli, appartenenti alla filiera del Molino, esaltano ulteriormente le componenti aromatiche dei prodotti sfornati con Volare e Volare Forte. “Impasta i tuoi sogni e rendili straordinari” non è solo uno slogan, ma una missione che il Molino Paolo Mariani realizza con passione, creatività e dedizione grazie al suo forte attaccamento al territorio e agli agricoltori locali.