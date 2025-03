Agrisicilia e le marmellate che esaltano gli agrumi (unici) dell'Etna

Alle pendici dell'Etna, tra gli agrumeti della piana di Catania, si trova Agrisicilia, un'azienda nata nel 1990 che ha saputo trasformare la ricchezza del territorio in conserve di qualità. Da oltre trent'anni, la lavorazione di arance, limoni e mandarini segue processi attenti, in cui la materia prima viene trattata con rispetto per mantenere intatto il suo sapore autentico. Una filosofia produttiva che ha permesso all'azienda di diventare un punto di riferimento nel comparto delle marmellate di agrumi.

Le marmellate di Agrisicilia

Dalla Sicilia al vasetto: la qualità delle marmellate secondo Agrisicilia

Uno degli elementi distintivi di Agrisicilia è il metodo di lavorazione: infatti, nonostante operi su scala industriale, l'azienda mantiene un approccio artigianale con la mondatura manuale della frutta, un passaggio che permette una selezione accurata prima della trasformazione. L'assenza di semilavorati industriali garantisce marmellate dalla consistenza ricca e dal gusto pieno, senza compromessi sulla qualità. Il catalogo comprende prodotti che valorizzano le eccellenze siciliane: dalle marmellate di Arancia Rossa Igp, Limone di Siracusa Igp e Mandarino Tardivo di Ciaculli alle versioni biologiche come quella di Bergamotto e di Arance Amare di Sicilia. A queste si affiancano confetture di frutta come Fragole di Sicilia e Fichi Bianchi, ampliando l'offerta con prodotti che mantengono lo stesso livello di attenzione e cura.

Sofia Mammana, amministratore unico di Agrisicilia

Agrisicilia ha poi saputo intercettare anche i nuovi trend di consumo, proponendo una linea senza zuccheri aggiunti per chi desidera ridurre l'apporto di zuccheri senza rinunciare al gusto. Tra le referenze di questa gamma, quella a base di limoni di Sicilia e quella all'arancia rossa di Sicilia Igp. Inoltre, l'azienda ha sviluppato una linea proteica arricchita con proteine animali, pensata per chi pratica sport o segue un'alimentazione bilanciata. Parallelamente, Agrisicilia si è dedicata anche alla produzione di creme spalmabili, utilizzando ingredienti tipici della tradizione siciliana. «Con una tradizione radicata nel cuore del nostro territorio, la nostra azienda porta sulle tavole il gusto unico ed autentico degli agrumi siciliani. Ogni prodotto rappresenta una celebrazione della nostra isola, ma racconta anche la passione e la dedizione che mettiamo in ogni fase della lavorazione, per offrire eccellenza e genuinità» racconta l'amministratore unico Sofia Mammana.

Agrisicilia, un'azienda tra tradizione e futuro

Oltre alla qualità dei suoi prodotti, Agrisicilia è un'azienda che ha saputo evolversi nel tempo, adattandosi ai cambiamenti del mercato senza perdere il legame con le proprie radici. Negli ultimi anni, ha infatti investito sulla digitalizzazione e sulla comunicazione, ampliando la propria presenza attraverso l'e-commerce e i social media, strumenti che hanno permesso di raggiungere nuovi consumatori e consolidare la brand identity.

Agrisicilia è attenta alla parità di genere

Un altro aspetto centrale è l'organizzazione interna dell'azienda: Agrisicilia ha costruito un ambiente di lavoro che valorizza le competenze e la collaborazione, con una particolare attenzione alla parità di genere. Oggi più della metà dei dipendenti è costituita da donne, molte delle quali ricoprono ruoli chiave all'interno della struttura aziendale. L'azienda investe inoltre nella formazione continua, offrendo ai propri dipendenti opportunità di crescita attraverso corsi di aggiornamento e programmi di sviluppo professionale.