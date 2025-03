Arriva "Vintage" di Maniva: l'acqua in bottiglia da 1 litro per l'Horeca

Maniva, l’azienda produttrice di acque minerali attiva dal 1998 fra le Alpi Retiche bresciane, arricchisce la propria offerta delle linee in vetro per la ristorazione lanciando in commercio, già da marzo 2025, una novità per il proprio mercato di riferimento: la bottiglia personalizzata in vetro da 1 litro “Vintage” di Maniva, nelle tre versioni naturale, frizzante e leggermente frizzante.

Il design "Vintage" delle nuove bottiglie di Maniva

Maniva: un design vintage per il settore Horeca

Vintage di Maniva è una fra le pochissime bottiglie personalizzate da 1 litro presenti nel panorama nazionale dell’Horeca ed è un’innovazione di prodotto attraverso la quale l’azienda lombarda rivolge volutamente lo sguardo al design del passato, tramite una bottiglia in forma conica, con le caratteristiche “costolature” sul fianco e la scritta “Vintage” in rilievo sotto l’etichetta.

Un ricercato e voluto richiamo all’originalità dei packaging sviluppati negli ultimi decenni del secolo scorso, ma anche una bottiglia estremamente pratica, che fa della piena funzionalità e della maneggevolezza quelle caratteristiche che saranno sicuramente riconosciute e apprezzate dagli operatori del settore.

Maniva e la personalizzazione delle bottiglie in vetro

Maniva qualifica così ulteriormente la propria gamma di prodotti in vetro, che l’hanno portata negli ultimi anni a investire sulla personalizzazione delle bottiglie di fascia medio alta, riuscendo ad abbinare la classicità delle forme all’eleganza. Tra queste troviamo: Acqua Minerale alpina Balda AQ da 75 cl, Acqua Verna AQ e Maniva Chef da 75 cl.

Inoltre, ha impreziosito anche il packaging di acqua minerale toscana Classica attraverso l’inserimento del giglio fiorentino sul fronte della bottiglia.

Mineral Seltz Maniva: un alleato per la miscelazione

Maniva ha inoltre ideato e sviluppato, per lo specifico segmento della miscelazione, un alleato di livello per barman e bartender per la migliore riuscita dei cocktail: si tratta di Mineral Seltz Maniva, un’acqua seltz di altissima qualità contenuta in fusti d’acciaio da 20 litri di ultima generazione, che non hanno bisogno di manutenzione e garantiscono la totale purezza, non permettendo variazioni di gusto al prodotto miscelato.

Mineral Seltz Maniva

Mineral Seltz Maniva ha la capacità di mantenere invariata la gassatura dell’acqua fino all’ultima goccia, utilizzando così al meglio le alte qualità organolettiche proprie della fonte alpina da cui proviene.