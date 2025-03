Il processo di torrefazione del caffè: le fasi fondamentali

Il processo di torrefazione del caffè è una fase cruciale nella preparazione di questa bevanda, poiché influisce profondamente sul sapore, sull'aroma e sulla qualità finale dei chicchi. Durante la torrefazione, i chicchi di caffè verdi vengono riscaldati a temperature elevate, generalmente tra i 180 e i 240 °C.

Questo processo provoca una serie di reazioni chimiche, tra cui la caramellizzazione degli zuccheri e la formazione di composti aromatici, che conferiscono al caffè il suo caratteristico profilo gustativo. La durata e la temperatura della torrefazione possono variare, dando vita a diverse tipologie di caffè, da quelli più leggeri e fruttati a quelli più scuri e corposi. Inoltre, la torrefazione influisce anche sulla quantità di caffeina presente nel caffè, poiché un processo più lungo tende a ridurre il contenuto di caffeina.

Le fasi del processo di tostatura

Sono complesse le fasi del processo di tostatura del caffè, come spiega Marco Bazzara, Sensory project manager e Academy director della Bazzara Academy, queste si possono schematicamente riassumere in sei tappe fondamentali che variano in base alla temperatura raggiunta. Scopriamole.