Grana Padano da record: l'export vola oltre il 50% della produzione

Il Consorzio di tutela Grana Padano festeggia un nuovo traguardo che consolida la sua posizione di leader tra le Dop più consumate al mondo. Nel 2024, infatti, il 52% della produzione totale - pari a 2.685.541 forme - ha varcato i confini italiani, segnando un incremento del 9,15% rispetto all'anno precedente. La crescita in valore assoluto equivale a 225.161 forme in più rispetto al 2023, pari al 4,3% della produzione marchiata dell'anno in corso. Un risultato che conferma il successo del Grana Padano sui mercati internazionali e ne rafforza ulteriormente la presenza fuori dall'Italia.

A trainare questa espansione sono in particolare alcuni paesi europei, con la Germania che si conferma il primo mercato estero, assorbendo 634mila forme, pari al 23,6% dell'export complessivo. Seguono la Francia con 319mila forme e gli Usa con 215mila. Anche Spagna, Regno Unito e Svizzera si attestano su numeri importanti, rispettivamente con 163mila, 149mila e 146mila forme. Completano la top ten Belgio (107mila forme), Olanda (98mila), Austria (91mila) e Canada (77mila). Fuori dai primi dieci, la Svezia guida il secondo blocco con 70mila forme, seguita da Polonia (64mila), Grecia (53mila), Danimarca (48mila) e Romania (43mila). Numeri che raccontano una diffusione capillare e una domanda in costante crescita, anche in mercati maturi dove il prodotto è ormai ben radicato.

Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano

A confermare il trend è Stefano Berni, direttore generale del Consorzio, che sottolinea come il Grana Padano continui a rafforzare la propria leadership mondiale senza segnali di rallentamento: «Il Grana Padano continua a confermare la sua leadership globale, con una crescita che non si arresta, nemmeno nei mercati internazionali più maturi. Siamo orgogliosi di vedere il nostro formaggio Dop così apprezzato in tutto il mondo. L'incremento delle esportazioni ci consentirà di rafforzare ulteriormente il nostro impegno nella tutela e nella valorizzazione del nostro prodotto». Nonostante il quadro positivo, alcune incognite pesano sul futuro del comparto, in particolare i possibili dazi imposti dagli Stati Uniti. Una misura che Berni definisce senza mezzi termini come «una sciagura e un atto incomprensibile», evidenziando come a rimetterci sarebbero prima di tutto i consumatori americani.

I numeri del Grana Padano

Dietro questi numeri, c'è un comparto produttivo di grande rilievo. Il Consorzio tutela Grana Padano conta 142 aziende associate, di cui 122 impegnate nella lavorazione con 135 caseifici produttivi, 142 stagionatori e 197 preconfezionatori. La produzione del 2024 ha raggiunto le 5.635.153 forme, con un incremento del 3,27% rispetto all'anno precedente. Un sistema che coinvolge 50mila persone lungo l'intera filiera e che trasforma ogni anno circa 2.953.196 tonnellate di latte proveniente da 3.576 stalle.

Anche sul fronte economico, i numeri confermano il peso del Grana Padano a livello globale. Il valore della produzione lorda vendibile ha toccato i quattro miliardi di euro nel 2024, con una ripartizione che vede, come detto, il mercato estero superare quello nazionale: 2,15 miliardi di euro (52%) provengono dalle esportazioni, mentre il mercato interno vale 1,85 miliardi (48%).