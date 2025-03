Ilenia Ruggeri è il nuovo direttore generale di Sanpellegrino. Dopo una carriera consolidata all'interno del Gruppo Nestlé e un'esperienza di quasi dieci anni nel marketing dell'azienda, Ruggeri assume la guida operativa di uno dei marchi più rilevanti nel segmento delle acque minerali e delle bibite non alcoliche. Lavorerà al fianco dell'amministratore delegato Michel Beneventi, che ha recentemente ampliato le proprie responsabilità assumendo anche il ruolo di global head of international premium business della business unit globale Nestlé Waters & Premium Beverage, e di Stefano Marini, nuovo head of Southern Europe & AOA.

Ilenia Ruggeri, il nuovo direttore generale di Sanpellegrino

La nomina segna un passaggio significativo per l'azienda, che punta su una figura interna per dare continuità alla strategia di crescita e consolidamento del brand a livello nazionale e internazionale. In qualità di direttore generale, Ruggeri avrà il compito di definire nuove strategie per accelerare le performance dei marchi internazionali S.Pellegrino, Acqua Panna e delle bibite Sanpellegrino, oltre a sostenere lo sviluppo del marchio locale Levissima e della gamma di aperitivi analcolici. L'azienda ha sottolineato in una nota ufficiale come Ruggeri avrà anche un ruolo chiave nel promuovere progetti capaci di amplificare l'impatto positivo dell'azienda e ridurne l'impronta ecologica, in linea con un modello di business che mette il valore condiviso al centro delle proprie attività.

I numeri (da capogiro) di Sanpellegrino

Sanpellegrino continua così a rafforzare il proprio ruolo nel comparto. Nel 2023, ricordiamo, il gruppo ha generato un valore economico condiviso di 2,54 miliardi di euro, pari allo 0,12% del Pil nazionale, con un incremento del 12% rispetto al 2021, anno della ripresa post-pandemia. Secondo lo studio "Sanpellegrino crea valore per l'Italia", condotto da Althesys Strategic Consultants, il valore condiviso creato dall'azienda è pari a quasi 2,2 volte il fatturato del gruppo e rappresenta il 2% della produzione dell'industria alimentare italiana.

Sanpellegrino: 2,54 miliardi di valore creato nel 2023, il 2% dell'industria alimentare italiana

L'impatto economico di Sanpellegrino si riflette anche in termini di occupazione: nel 2023 l'azienda e il suo indotto hanno generato 42.236 posti di lavoro, comprensivi degli addetti della filiera e degli occupati generati dall'effetto indotto su consumi e investimenti. Inoltre, Sanpellegrino ha contribuito alle entrate fiscali nazionali con 819 milioni di euro, equivalenti allo 0,1% del totale. Il 96% del valore generato dall'azienda viene redistribuito: il 46% alle altre aziende, il 33% allo Stato, il 17% ai lavoratori, mentre il restante 4% rimane al gruppo. Nel dettaglio, nel 2023 Sanpellegrino ha creato valore attraverso 317 milioni di euro di ricadute dirette, 1.285 milioni di euro di ricadute indirette e 941 milioni di euro di ricadute indotte. La rete di fornitori ha beneficiato di 274,1 milioni di euro, la produzione ha generato 482,8 milioni, mentre il sistema logistico ha contribuito con 11,4 milioni. Il canale di distribuzione e vendita, in particolare il settore del consumo fuori casa, si conferma come il segmento più rilevante, con oltre 1,5 miliardi di valore creato, pari al 61% del totale.