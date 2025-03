Gocce di Tè: scoprire l'arte e la cultura del tè con Albino Ferri

Nel mondo dell'ospitalità, ogni dettaglio fa la differenza. Il servizio del tè, spesso sottovalutato, merita la stessa cura e attenzione riservata ad altre bevande d'eccellenza. Da questa consapevolezza nasce Gocce di Tè, il nuovo format dedicato alla scoperta e all'approfondimento della cultura del tè, guidato dal Tea Master Albino Ferri in collaborazione con Accademia Ferri e Italia a Tavola.

Albino Ferri

Un viaggio alla scoperta del tè

Quali sono i segreti per servire il tè alla perfezione? Come si intrecciano tradizione e innovazione nel servizio di questa bevanda millenaria? A queste domande risponde Gocce di Tè, un percorso formativo pensato per il mondo Horeca, fatto di pillole di approfondimento e incontri esclusivi con esperti del settore.

Ogni episodio affronta tematiche fondamentali per chi opera nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza, offrendo consigli pratici, tecniche e nuove prospettive per valorizzare al meglio il tè all'interno dei propri locali.

L'importanza di un servizio impeccabile

In un mondo dove l'attenzione alla qualità e ai dettagli è sempre più centrale, offrire un tè all'altezza delle aspettative dei clienti diventa una sfida cruciale. Lo stesso Albino Ferri sottolinea quanto sia essenziale padroneggiare ogni fase del servizio: «Se quando servi un tè ai tuoi clienti non sei sicuro di ogni operazione che fai, se non hai la certezza di offrire un prodotto all'altezza delle aspettative o semplicemente hai dubbi sulle scelte fatte per il tuo locale, sei nel posto giusto».

Molti professionisti del settore si trovano spesso a porsi domande come:

Che tipo di servizio adottare?

Latte e limone vanno serviti oppure no?

Quali sono le differenze tra tè verde, nero, infusi alla frutta e tisane?

Quale acqua utilizzare e a che temperatura servirla?

Questi aspetti, apparentemente semplici, possono fare la differenza tra un servizio mediocre e un'esperienza memorabile per i propri ospiti.

Un percorso per elevare la cultura del tè in Italia

Attraverso Gocce di Tè, Ferri e i docenti di Accademia Ferri si propongono di sfatare i falsi miti e fornire strumenti pratici per migliorare la conoscenza e la preparazione del tè. L'obiettivo è chiaro: trasformare la degustazione di questa bevanda in un'esperienza sensoriale unica, valorizzando ogni suo aspetto con competenza e professionalità. «In questa rubrica, insieme ai miei colleghi di Accademia Ferri, cercheremo di dare risposte a tutte le curiosità sul mondo del tè e su come servirlo al meglio. Seguici per scoprire tante notizie interessanti e, se hai domande o richieste di approfondimento, lascia la tua richiesta nei commenti!»