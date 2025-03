Tiramisù, famolo strano: le varianti più curiose che lo reinterpretano

Il 21 marzo si celebra il Tiramisù Day, una giornata dedicata a uno dei dolci più iconici della pasticceria italiana. Il tiramisù continua a conquistare i palati italiani, confermandosi una delle scelte preferite anche nel mondo del food delivery. Secondo l’analisi condotta da Just Eat, piattaforma nel settore delle consegne a domicilio, nel 2024 sono stati ordinati oltre 18 mila chili di tiramisù, con una netta preferenza per la ricetta classica. Tuttavia, crescono anche le richieste per versioni più originali, tra cui il tiramisù al pistacchio e quello alla crema spalmabile alle nocciole. Il dessert si conferma inoltre come comfort food ideale per la stagione invernale e per i momenti di relax serali e nel weekend.

Tiramisù Day, i dati del delivery

L’indagine conferma il predominio della versione tradizionale, con oltre 10 mila chili ordinati nel 2024. L’equilibrio perfetto tra mascarpone, savoiardi, caffè e cacao continua a soddisfare ogni generazione, rendendolo una scelta intramontabile per gli amanti della pasticceria.

La versione classica del tiramisù è quella più ordinata

Accanto alla ricetta classica, si fanno strada varianti più creative: il tiramisù al pistacchio, che ha superato i 300 chili ordinati, e quello alla crema spalmabile alle nocciole, che ha registrato oltre 270 chili di richieste. Un’altra versione apprezzata è il tiramisù con biscotti al cacao, che ha superato i 160 chili di ordini, a dimostrazione del desiderio di sperimentare nuove combinazioni di sapori.

Tiramisù: quando e dove mangiarlo

Dai dati raccolti emerge che il tiramisù viene consumato soprattutto nelle ore serali, tra le 18:00 e le 21:00, confermandosi il dessert perfetto per concludere la giornata con una nota dolce. Nei mesi invernali, in particolare tra gennaio e marzo 2024, la richiesta è stata particolarmente elevata, con oltre 5 mila chili ordinati, a riprova del suo ruolo di dolce consolatorio e appagante quando le temperature si abbassano.

Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale del tiramisù

L’analisi rivela interessanti differenze nelle preferenze regionali. Roma si conferma la capitale del tiramisù classico, dove la tradizione gastronomica ha un ruolo centrale e il dolce nella sua versione originale è considerato un vero e proprio rituale di fine pasto. Genova, invece, mostra una predilezione per il tiramisù al pistacchio, una scelta che potrebbe essere influenzata dalla passione per i sapori della pasticceria siciliana. Pisa, infine, sorprende con una tendenza più innovativa, preferendo il tiramisù con biscotti al cacao e vaniglia e cioccolato bianco, una combinazione pensata per chi ama sperimentare gusti più audaci.

Tiramisù, le novità in pasticceria

il tiramisù si conferma un’icona della pasticceria italiana, amata sia nella versione tradizionale sia nelle sue reinterpretazioni più moderne (nell'immagine di copertina: Semisfera di Tiramisù dello chef Massimo Piccolo del Flora Restaurant a Roma). Il Tiramisù Day rappresenta l’occasione perfetta per celebrare questo dolce, che continua a conquistare il pubblico grazie alla sua bontà inconfondibile e alla sua storia ricca di tradizione e innovazione, magari provandolo in varianti innovative.

Macaron al Tiramisù ghiacciato

I macaron al tiramisù ghiacciato dello chef William Anzdei (del Ristorante Les Ètoiles all’Hotel Atlante Star di Roma) sono un dessert originale che coniuga l’eleganza della pasticceria francese con il gusto avvolgente di uno dei dolci italiani più iconici. La classica crema al mascarpone, elemento distintivo del dolce tradizionale, viene trasformata in una versione ghiacciata che richiama la morbidezza del gelato.

I Macaron al tiramisù ghiacciato di William Anzidei

Per esaltarne la struttura e valorizzarne la presentazione, è stata scelta una base di macaron, i celebri dolcetti francesi dalla crosta croccante e dall’interno fondente, che donano al dessert una nota sofisticata e una perfetta armonia tra dolcezza e texture. Il risultato è un piccolo capolavoro di pasticceria: i macaron al tiramisù ghiacciato si distinguono per il contrasto tra la freschezza della crema e la delicatezza del guscio di mandorla, arricchito dal caratteristico aroma del caffè e del cacao.

Tiramisù Fiesta

Il Tiramisù Fiesta è una reinterpretazione originale del classico dessert italiano, arricchita da un’intensa nota agrumata che richiama i profumi della pasticceria mediterranea. Ideato da Dalila Esposito e Simone Cavallo del Vizio di Roma, questo dolce unisce la morbidezza dei savoiardi alla vivacità del liquore all’arancia, creando un equilibrio tra dolcezza e freschezza.

Il Tiramisù Fiesta di Dalila Esposito e Simone Cavallo

La preparazione prevede la stratificazione di savoiardi inzuppati nel liquore di arancia, seguiti da una crema al cioccolato dal gusto avvolgente. Un secondo strato di biscotti imbevuti precede la crema classica al mascarpone, conferendo cremosità e struttura al dessert. Il tutto viene completato con una spolverata di cacao amaro e scaglie di cioccolato fondente, per un tocco di eleganza e intensità. Perfetto come fine pasto, il Tiramisù Fiesta esalta il contrasto tra il cacao e gli agrumi, offrendo un’esperienza gustativa ricca e raffinata.

Tirababà

Il tiramisù trova una nuova interpretazione nel menù di Marita, il ristorante romano dove la chef Roberta Esposito ha deciso di rendergli omaggio con un tocco personale. La sua versione celebra l’insegna capitolina, ma al tempo stesso richiama le radici campane della pizzaiola, attraverso un’inedita sostituzione del classico savoiardo.

Il Tirababà di Roberta Esposito

In questa rivisitazione, il babà prende il posto dei tradizionali biscotti imbevuti di caffè, apportando una consistenza più soffice e una struttura capace di esaltare i sapori della crema al mascarpone. Il risultato è un equilibrio tra morbidezza e intensità aromatica, in cui la delicatezza della crema si fonde con le note liquorose del babà, dando vita a un dessert sofisticato e dal carattere identitario. Una proposta che racconta la fusione tra tradizione e innovazione, nel segno dell’eccellenza gastronomica.

Tiramisù Max

Massimo Albanese, maestro pasticcere Ampi e anima della Pasticceria e Cioccolateria Max di Treviso, città natale del tiramisù, propone una versione raffinata e moderna del celebre dessert italiano. Il Tiramisù Max nasce dalla volontà di rispettare la ricetta tradizionale, mantenendo i sei ingredienti fondamentali - uova, zucchero, caffè, mascarpone, savoiardi e cacao - e arricchendoli con elementi innovativi che ne esaltano il gusto e la struttura.

Il Tiramisù Max di Massimo Albanese

A caratterizzare questa creazione è la presenza di un gel al caffè, studiato per amplificare la persistenza aromatica, e un savoiardo croccante avvolto da un velo di cacao, che dona un piacevole contrasto di consistenze. L’equilibrio tra cremosità e croccantezza, unito all’intensità del caffè, rende il Tiramisù Max un’interpretazione ricercata di un classico intramontabile, perfetta per chi desidera un dolce dalla forte identità artigianale.

Tirami_BU

Il maestro pasticcere Ampi Carmine Di Donna rende omaggio alla tradizione campana con il Tirami_BU, un’interpretazione innovativa del classico tiramisù, esaltata dall’utilizzo del latte di bufala. Questo ingrediente d’eccellenza conferisce al dessert una cremosità unica e un profilo aromatico ricco, valorizzando il legame con il territorio.

Il Tirami_BU di Carmine Di Donna

Il Tirami_BU è composto da un cremoso al caffè ristretto, abbinato a uno strato di cremoso al mascarpone di bufala, per un perfetto equilibrio tra intensità e morbidezza. Ogni livello è separato da un biscotto savoiardo e da sottili cialde di cioccolato Macaé 62%, che aggiungono una nota croccante e un aroma profondo. A completare il dolce, un crumble ricostruito al caffè e cioccolato Macaé 62%, che amplifica la struttura e il gusto. Una creazione raffinata, capace di reinterpretare il tiramisù con eleganza e rispetto della tradizione.

Tiramisù

Lucca Cantarin, maestro pasticcere della Pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche (Pd), propone una raffinata interpretazione del tiramisù, pensata per essere condivisa nelle occasioni speciali. La sua versione esalta l’incontro tra consistenze e aromi, offrendo un equilibrio perfetto tra morbidezza e croccantezza.

Il tiramisù di Lucca Cantarin

La base è un soffice biscuit savoiardo al cacao, capace di assorbire la bagna al caffè senza perdere struttura. La crema al mascarpone, vellutata e avvolgente, arricchisce il dolce con la sua dolcezza delicata, mentre le mandorle croccanti aggiungono un contrasto di texture che valorizza ogni assaggio. Il risultato è un dessert che unisce la tradizione del tiramisù a una lavorazione ricercata, trasformandolo in un’esperienza di gusto che conquista fetta dopo fetta. Un’idea pensata per chi cerca un dolce dall’eleganza discreta, perfetto per celebrare i momenti più importanti.

Torta Tiramisù

Il maestro pasticcere Ampi Emmanuele Forcone propone una versione raffinata e moderna del tiramisù con la sua Torta Tiramisù, un dolce che unisce tradizione e innovazione in un perfetto equilibrio di consistenze e sapori.

La Torta tiramisù di Emmanuele Forcone

La base della torta è composta da tre strati di pan di Spagna savoiardo, perfettamente inzuppati nel caffè per esaltare il gusto intenso e aromatico della preparazione. La crema al tiramisù, realizzata con una base di crema inglese, dona al dolce una texture morbida e vellutata, conferendo maggiore struttura rispetto alla versione classica. A completare la composizione, una glassa neutra che avvolge la torta con un finish elegante e brillante, mentre le decorazioni in cioccolato aggiungono un tocco estetico raffinato. Una creazione pensata per gli amanti del tiramisù che desiderano un’esperienza gustativa contemporanea e sofisticata.

Espresso

La pasticcera Ampi Imma Iovine, Executive Pastry Chef di Vincenzo Dascanio Café di Cernobbio (Co), firma Espresso, una raffinata interpretazione in versione mignon del classico tiramisù. Questo dessert monoporzione esalta la perfetta armonia tra consistenze e sapori, offrendo un’esperienza gustativa sofisticata e avvolgente.

Espresso di Imma Iovine

Alla base, una frolla friabile al caffè regala croccantezza, contrastando con la morbidezza della crema al mascarpone, vellutata e delicata. L’elemento distintivo è il gelée al cioccolato e caffè, che intensifica il gusto con un tocco persistente e aromatico. Il risultato è un dolce equilibrato e ricercato, ideale per chi desidera assaporare il tiramisù in una veste contemporanea e gourmet, dove la tradizione incontra l’innovazione pasticcera.

Tiramisù (monoporzione)

Il pastry chef Ampi Antonio Montalto propone una raffinata rivisitazione monoporzione del classico tiramisù, con un perfetto equilibrio tra cremosità, croccantezza e intensità aromatica. La base è un biscuit al cacao, che accoglie una bagna al caffè moka, esaltandone le note tostate e avvolgenti.

Il tiramisù in versione monoporzione di Antonio Montalto

Al centro, un cremoso al caffè dona morbidezza e profondità di gusto, mentre il croccante di cioccolato e caffè aggiunge un piacevole contrasto di texture. A completare la composizione, una chantilly Belcolade Blanc Selection, delicatamente infusa a freddo con caffè, per un tocco vellutato e aromatico. Questo tiramisù monoporzione è pensato per chi cerca un dessert elegante e dal gusto deciso, in una veste contemporanea e raffinata.