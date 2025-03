Viva i Frutti Rossi: gusto e sostenibilità da Noberasco

In Italia il mercato dei piccoli frutti registra una crescita significativa, con un valore che supera i 214 milioni di euro secondo gli ultimi dati diffusi da GfK - Italian Berry, aggiornati al 30 giugno 2024. Questo dato comprende principalmente mirtilli, lamponi, more e ribes rosso, escludendo le fragole. Negli ultimi 12 mesi, il consumo è aumentato del 15,3% a valore, confermando una tendenza positiva ormai consolidata.

Viva i Frutti Rossi, la novità firmata Noberasco

Analizzando il triennio 2021-2024, la crescita supera il 50%, passando da un totale di acquisti pari a 141 milioni di euro nel 2021, fino ai 214 milioni di euro nel 2024, segnando un incremento di ben 73 milioni di euro.

Noberasco, azienda leader nel settore della frutta secca e disidratata, attenta a intercettare e anticipare le nuove tendenze dei consumatori italiani, amplia la propria gamma iconica “Viva i Frutti Rossi” con il lancio di “Viva i Frutti Rossi”. Questo prodotto si presenta come un mix invitante e sostenibile di frutta disidratata composta da mirtilli rossi, ciliegie e fragole, caratterizzato da un colore vivace che ne esalta l’aspetto appetitoso e stimolante.

La scelta della frutta rossa non è casuale: il colore brillante rappresenta infatti non solo un forte appeal visivo, ma indica anche la presenza di preziosi nutrienti benefici per l’organismo.

Frutti rossi: salute, gusto e benessere

La frutta rossa, apprezzata per le sue caratteristiche nutrizionali, rappresenta una fonte eccezionale di antiossidanti naturali, tra cui flavonoidi, polifenoli, carotenoidi, antociani e vitamina C. Questi composti sono particolarmente utili nel contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi, ridurre lo stress ossidativo, prevenire la degenerazione cellulare e fortificare il sistema immunitario.

“Viva i Frutti Rossi” offre una soluzione perfetta per chi cerca uno snack pratico, gustoso e salutare, ideale per uno stile di vita equilibrato e attivo. Ottimo sia come spuntino spezzafame leggero e completo, sia come ingrediente versatile in cucina: dalla preparazione di ricette dolci e salate fino ad essere utilizzato come topping per colazioni nutrienti a base di yogurt, kefir o cereali.

Una scelta consapevole e sostenibile

Noberasco pone grande attenzione anche alla sostenibilità ambientale: “Viva i Frutti Rossi” è infatti confezionato in un pratico doypack completamente riciclabile nella plastica. Questa confezione è dotata di uno speciale zipper salvafreschezza, che garantisce la perfetta conservazione del prodotto anche dopo l’apertura, contribuendo così a ridurre gli sprechi e promuovere un consumo più consapevole e sostenibile.

Con “Viva i Frutti Rossi”, Noberasco unisce gusto, benessere e sostenibilità in un unico prodotto, perfetto per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti alla qualità e alla provenienza di ciò che scelgono ogni giorno.