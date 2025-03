Un dolce da non perdere a Bologna? Il croissant salato di Gabriele Spinelli

Un sabato mattina prendo il mio irrinunciabile scooter e decido di fare una gita fuori porta direzione Pianoro, a 15 km dal centro di Bologna, nel laboratorio di Gabriele Spinelli, un pasticcere che ti conquista prima ancora che coi suoi dolci, coi suoi modi gentili e aggraziati, ormai una rarità. Piove ma decido ugualmente di andare in scooter perché non sopporto gli autobus e il traffico di Bologna in macchina mi diventa ancora più insopportabile.

Il pasticcere Gabriele Spinelli

Il croissant salato (riempito di crema) di Gabriele Spinelli

Gabriele mi accoglie nel suo caldo regno di brioche, sfrappole, mignon e biscotti mostrandomi subito i suoi gioielli più preziosi: la moglie Milena e sua figlia Martina che sostengono un'impresa di famiglia che regna da decenni, puntando tutto sul valore della pasticceria buona, fatta bene, senza troppi fronzoli e autentica. Una pasticceria che arriva al cuore perché non ha sovrastrutture o costruzioni metafisiche ma è immediata, comprensibile, vera.

Il croissant salato con crema pasticcera di Gabriele Spinelli

In particolare c'è un suo classico che non avrei mai immaginato così "wow" ed è anche il suo pezzo iconico: il croissant salato che viene poi riempito di crema pasticciera senza risparmio. So bene che il binomio dolce e salato non è certo una novità ma lo è per il mio palato esigente perché quel cornetto dalle note sapide, sfogliato ad arte e che trasuda crema pasticciera setosa e dal sapore di vaniglia, è una sensazione semplicemente appagante di cui non mi stancherei mai.

I dolci di Gabriele Spinelli: la Pocake della figlia Martina

Oltre ai classici, quali le novità? Non mancano e fra queste c'è la Pocake di Martina. Invece che l'insalata, nella scodella del poke, Gabriele e Martina ci hanno piazzato una bella magia fatta di mascarpone e pezzi di tenerina al cioccolato, un dolce classico della tradizione bolognese. Una droga, per fortuna legale, da gustare a cucchiaiate in un lungo momento di relax.

La Pocake di Martina Spinelli

Cornetto dolce salato o Pocake? Se devo votare per uno dei due, lo faccio per il cornetto che non è solo un classico di Gabriele Spinelli ma un must taste se volete sentirvi completamente appagati dal salato che lascia il passo al dolce e lo fa con tanta grazia. Lo so, dura poco, ma quel cornetto e la sensazione che ti regala, vale anche la corsa in scooter sotto la pioggia.