Il caffè dei dogi: il Florian di Venezia firma una miscela Nespresso

Nespresso lancia una nuova miscela in edizione limitata firmata insieme allo storico Caffè Florian di Venezia: si chiama "Nespresso I Caffè Florian" e nasce dall'incontro tra due realtà molto diverse, ma accomunate dalla volontà di offrire un'esperienza di caffè autentica, riconoscibile e capace di parlare al mondo. Da un lato un brand globale che ha rivoluzionato il consumo domestico dell'espresso, dall'altro il più antico Caffè d'Italia e d'Europa, attivo dal 1720 in Piazza San Marco, luogo simbolo della cultura veneziana. La nuova miscela entrerà nella gamma "Ispirazione Italiana" e sarà disponibile in 26 Paesi, accompagnata da una collezione di accessori pensata per esaltare ogni dettaglio del rito del caffè.

I Caffè Florian: la nuova capsula Nespresso ispirata al caffè più antico d’Italia

Nespresso e Florian insieme: la nuova miscela in edizione limitata

L'idea è quella di far rivivere l'atmosfera dei caffè veneziani di un tempo, quando ai tavolini del Florian si incontravano poeti, filosofi, rivoluzionari e… dogi. Una bevanda che era già allora simbolo di scambio e cultura, servita sotto gli affreschi e gli specchi delle sale storiche, dove il tempo sembrava sospeso e la città si mostrava nel suo volto più elegante e cosmopolita. Nespresso I Caffè Florian vuole restituire proprio questo: il gusto della tradizione, ma senza nostalgia, e con tutta la spinta verso il futuro che caratterizza entrambi i marchi coinvolti.

La miscela è un 100% Arabica con chicchi provenienti principalmente da Brasile e Honduras, caratterizzata da una tostatura scura che sprigiona note di legno aromatico, cioccolato fondente, frutta secca e spezie brune. Un profilo intenso, arricchito da un'elegante acidità e una crema color nocciola persistente. Ideale da gustare come ristretto (25 ml) o espresso (40 ml), punta a offrire un'esperienza sensoriale sofisticata ma accessibile, che si può vivere a casa come in una sala storica del Florian.

Una sala del Caffè Florian a Venezia

Il racconto del Caffè Florian, in effetti, attraversa i secoli senza perdere mai la sua forza evocativa. Nato come "Alla Venezia Trionfante", divenne presto semplicemente "Florian", in onore del fondatore Floriano Francesconi, al punto che Carlo Goldoni ne fece un personaggio nella sua commedia "La Bottega del Caffè". Dai primi anni del caffè come novità esotica si è passati al centro della scena intellettuale italiana: Cavour, Mazzini, Garibaldi si incontravano tra quei tavolini mentre si discuteva dell'Italia che stava per nascere. Lo stesso luogo fu testimone, nel 1848, della nascita della Repubblica di Venezia e, a fine Ottocento, della fondazione della Biennale.

Tre secoli di storia in una capsula: Nespresso celebra il Caffè Florian

Oggi, con Nespresso, questa eredità culturale si traduce in un prodotto concreto, distribuito a livello globale ma radicato in un'idea tutta italiana di caffè. Non a caso, Thomas Reuter, direttore generale di Nespresso Italia, ha dichiarato: «Si tratta di un incontro unico quello di Nespresso con Caffè Florian, un'istituzione di prestigio riconosciuta a livello internazionale per la sua storia, il suo valore culturale e la sua capacità di evolversi nel tempo senza mai perdere la propria identità. Ma, soprattutto, è un'opportunità straordinaria di celebrare il gusto inconfondibile del caffè ispirato alla tradizione italiana, in Italia e nel mondo, per un totale di 26 Paesi a livello globale dove la miscela sarà disponibile in edizione limitata. Sorso dopo sorso, chiunque avrà la sensazione di intraprendere un viaggio nel tempo e immergersi tra le sale del Florian, diventando in prima persona parte di questo nuovo capitolo della storia di Nespresso, scritto a quattro mani con il Caffè più antico d'Italia e d'Europa».

Thomas Reuter, direttore generale di Nespresso Italia

Alle sue parole si affiancano quelle di Marco Paolini, amministratore delegato di Caffè Florian, che sottolinea la vocazione del locale ad aprirsi al mondo mantenendo una solida identità:

«Storicamente, e questo vale ancora oggi, a distanza di oltre 300 anni dalla sua apertura, il Caffè Florian è il luogo dove Venezia e il mondo si incontrano: la posizione privilegiata in Piazza San Marco lo ha reso luogo iconico della città, capace di dare vita a progetti e collaborazioni interessanti, che partono dall'esperienza e dalla tradizione per continuare con uno sguardo volto al futuro. Oggi il Florian è un marchio noto a livello mondiale, i cui valori sono ben definiti e riconosciuti e il cui sviluppo internazionale ricrea l'eleganza dello stile italiano. Possiamo affermare che, sia Caffè Florian che Nespresso, sono due pionieri alla ricerca della miglior esperienza possibile da offrire alla propria clientela. Due storie diverse, nate in epoche differenti e molto distanti tra loro nel tempo, ma che hanno definito, ognuna a modo proprio, la cultura e l'arte del caffè».

Anche il design della confezione si ispira all'estetica veneziana, con capsule e pack tinti di rosso veneziano, lo stesso dei gonfaloni con il leone di San Marco e dei divanetti scelti dall'architetto Lodovico Cadorin nel restauro ottocentesco del Caffè. La geometria richiama quella dell'insegna originale, per un'identità visiva che lega la miscela al luogo in cui è nata l'ispirazione. A completare l'esperienza, una linea di accessori pensata per esaltare la degustazione: il set di tazzine Lume Espresso, in porcellana satinata bianca con piattino rosso, sarà disponibile in edizione limitata, perfetto per gustare la miscela in purezza o per cimentarsi con la ricetta Caffè del Doge, ispirata a una delle preparazioni storiche del Florian con caffè, sciroppo al cioccolato fondente, crema di latte calda e granella di nocciole. Inoltre, torna disponibile anche il set Affogato Bowls in vetro temperato, parte della gamma permanente Nespresso, pensato per preparare ricette golose.

Miriam Leone volto della campagna Nespresso x Florian

A fare da volto alla campagna c'è Miriam Leone, attrice e icona di eleganza, che ha voluto condividere la sua esperienza personale con Venezia e con il caffè: «Questa nuova miscela è un inno all'Italia, alla cultura e al nostro amore per il caffè. Degustare questo caffè mi ha trasportata tra le mura che rendono il Florian un luogo magico e senza età, facendomi rivivere quelle emozioni e ricordi che solo Venezia può regalarmi, una città magica che mi ha accolta durante momenti speciali della mia vita e della mia carriera da attrice. Amo il caffè e sono felice di essere accanto a Nespresso, ancora una volta, per celebrare questa nostra tradizione e passione tutte italiane».

"Nespresso I Caffè Florian" sarà acquistabile dal 31 marzo su tutti i canali Nespresso, fino a esaurimento scorte.