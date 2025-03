Il tè nero Assam incontra l'omelette del Park Hotel di Desenzano

Sapete che a Desenzano per colazione ne fanno di tutti i colori? È con questa premessa che inizia la nuova puntata della rassegna “Colazioni Speciali” di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola. In questo appunatmento, Lucia Cerini, titolare e direttrice del Park Hotel di Desenzano (Bs), racconta di come ha trasformato la colazione in un’esperienza unica grazie a un’idea originale: la carta delle uova, che permette agli ospiti di scegliere tra varietà diverse, ognuna con un colore e un aroma distintivo.

Lucia Cerini e Albino Ferri

Un concetto che unisce tradizione e innovazione, valorizzando un ingrediente semplice ma sorprendente. Ad esaltare questa particolarità è Albino Ferri, Tea Master dell’Accademia Ferri 1905, che ha ideato un abbinamento raffinato e territoriale: una classica omelette accostata a un tè nero Assam, arricchito con scorzette di limone Verdello del Garda, per un perfetto equilibrio tra struttura e freschezza.

La carta delle uova: un arcobaleno di sapori per la colazione

La particolarità della colazione qui sta nella selezione di uova provenienti da galline di razze diverse, che producono gusci dalle tonalità naturali, ma soprattutto con sapori unici.

«Ogni gallina produce un uovo di un colore diverso e con un profilo aromatico differente. Alcuni più delicati, altri più intensi. Abbiamo creato la carta delle uova per permettere ai nostri ospiti di scegliere e giocare con gli abbinamenti, sperimentando diverse preparazioni e sfumature di gusto», spiega Lucia Cerini, padrona di casa del Park Hotel. Un’esperienza interattiva che coinvolge ogni mattina gli ospiti della struttura, invitandoli a personalizzare la propria colazione in un viaggio tra colori, profumi e consistenze.

L’abbinamento perfetto: tè nero Assam e omelette

A rendere ancora più speciale questo percorso sensoriale è l’accostamento suggerito dal Tea Master Albino Ferri, che ha scelto un grande classico, perfettamente in sintonia con il territorio: «Per accompagnare un piatto semplice ma straordinario come l’omelette, ho pensato a un Assam, un tè nero ricco e strutturato, in grado di contrastare la dolcezza naturale dell’uovo. Ho poi aggiunto delle scorzette di limone Verdello del Garda per dare freschezza e pulizia al palato, creando un abbinamento armonioso e territoriale».

Il tè nero Assam

Una combinazione che esalta la qualità delle materie prime e dimostra come anche una colazione possa diventare un’esperienza gourmet, capace di sorprendere con accostamenti semplici ma raffinati.

Un risveglio di classe sul lago di Garda

«Colazione interattiva, non solo per le uova, ma per tutte le “coccole” che lo staff offre ai propri ospiti. Devo dire che il servizio a colazione è ben superiore allo standard della struttura. Il tocco della selezione uova è una chicca che stanno sfruttando molto bene», sottolinea Ferri.

La carta delle uova del Park Hotel di Desenzano (Bs)

Con questa attenzione ai dettagli e alla qualità, il Park Hotel di Desenzano si conferma una delle destinazioni imperdibili per chi cerca un’esperienza di ospitalità autentica e raffinata. Perché una colazione speciale è il miglior modo per iniziare la giornata.

Per informazioni: www.ferridal1905.com