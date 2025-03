Icam investe 56 milioni per raddoppiare la produzione di cioccolato

Icam Cioccolato, storica azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato e nella lavorazione del cacao, avvia un (grande) piano di espansione: infatti, grazie a un finanziamento da 56 milioni di euro ottenuto da un pool di istituti di credito coordinato da Intesa Sanpaolo, l'azienda punta a raddoppiare la capacità produttiva del suo stabilimento di Orsenigo (Co), ampliando le linee di lavorazione e investendo in ricerca e innovazione.

Cioccolato e innovazione: Icam investe 56 milioni per potenziare la produzione

Icam, 56 milioni per il futuro: più produzione, innovazione e ricerca

L'investimento, ricordiamo, arriva in un momento strategico per Icam, che nel 2024 ha superato i 300 milioni di euro di fatturato, con l'export a rappresentare circa il 60% del business. Il progetto prevede l'integrazione di oltre 23mila metri quadrati su quattro livelli, con l'obiettivo di potenziare la struttura produttiva e tecnologica entro il 2027. Nel dettaglio, verranno installate quattro nuove linee di modellaggio e confezionamento, oltre a una nuova linea dedicata alla produzione di cioccolato bianco. Ciò permetterà di incrementare la capacità produttiva dalle attuali 30mila tonnellate fino a 50mila tonnellate annue.

Il finanziamento, strutturato con il coordinamento di Intesa Sanpaolo in qualità di arranger, bookrunner e banca agente, ha coinvolto anche Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole e Popolare di Sondrio. Una scelta necessaria per supportare l'azienda in un contesto economico complicato, caratterizzato dall'aumento dei costi delle materie prime, cacao in primis: «Un accordo finanziario importante a cui stavamo lavorando da tempo, che ci permetterà di posizionare l'azienda tra le più importanti realtà agroalimentari italiane del mercato - ha dichiarato Marco Beltrami, cfo di Icam. Un'operazione dal significativo valore economico: 56 milioni di euro, di cui 40 milioni saranno impiegati nel progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo e i restanti 16 milioni concessi per supportare finanziariamente l'ottimizzazione della struttura patrimoniale dell'azienda».

Oltre al potenziamento della produzione, l'ampliamento dello stabilimento prevede anche un investimento significativo sulla formazione e sulla ricerca. Tra le novità, la creazione di un Innovation Center e nuovi laboratori per i test di prodotto, che occuperanno circa 2mila metri quadrati. Inoltre, verranno dedicati 700 metri quadrati all'Application Center, un'academy per pastry chef e all'espansione del Chococube, il polo di formazione per i professionisti della pasticceria. Un'attenzione particolare sarà riservata alla sostenibilità, con l'obiettivo di coniugare qualità e innovazione in tutte le fasi del processo produttivo.

Icam investe 56 milioni per crescere: nuova espansione dello stabilimento di Orsenigo

L'ottimismo sulla riuscita del progetto è forte: «Icam è un'azienda solida, con una crescita costante negli anni e che nel 2024 ci ha portato a superare i 300 milioni di fatturato, con l'export che rappresenta circa il 60% del nostro business - ha sottolineato Giovanni Agostoni, presidente del Cda di Icam. Questo finanziamento ci offre un'opportunità strategica per migliorare ancora, in un quadro economico internazionale complesso, in cui senza un supporto esterno, sarebbe impossibile pianificare una crescita come quella che ci aspettiamo per i prossimi anni. Proprio per queste motivazioni il supporto di Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole e Popolare di Sondrio è ancora più prezioso perché ci permette il raddoppio della capacità produttiva e di guardare al futuro con ottimismo, rafforzando il nostro ruolo di protagonisti nel mercato del cacao e del cioccolato, e mantenendo saldi i valori che ci guidano sin dalla nostra fondazione».

Che cosa sapere su Icam Cioccolato

Icam Cioccolato è un'azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato e nella lavorazione del cacao, con un forte impegno verso la sostenibilità. Dal controllo della filiera all'innovazione tecnologica, Icam garantisce prodotti di alta qualità rivolti a consumatori esigenti e a professionisti del settore. La filosofia si basa sul rispetto dell'ambiente e delle persone, attraverso collaborazioni dirette con cooperative di coltivatori nei paesi di origine e un costante investimento nella ricerca e sviluppo.

Fondata nel 1946 da Silvio Agostoni a Morbegno, in provincia di Sondrio, Icam ha saputo evolversi nel corso delle generazioni, mantenendo sempre al centro della propria missione la qualità e l'etica. Oggi l'azienda è guidata dalla terza generazione della famiglia Agostoni-Vanini e opera su scala globale, con una presenza consolidata nei mercati internazionali. La sua capacità di innovare e la visione a lungo termine l'hanno resa un punto di riferimento nel comparto del cioccolato, unendo tradizione e modernità in un equilibrio che continua a crescere.