Festa della donna: ecco tre dolci di tre giovani pasticcere Ampi

Tre dolci, tre storie, tre giovani pasticcere che portano avanti l'arte dolciaria con passione e creatività. In occasione della Festa della donna, in programma per l'8 marzo, Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) dedica un tributo speciale al talento femminile con le creazioni di tre rappresentanti di Ampi Giovani: Giulia Sechi, Laura Giordano e Alessia Giornetta. Ognuna di loro ha dato vita a un dolce che racconta un pezzo di sé e, al tempo stesso, omaggia l'universo femminile con un linguaggio fatto di profumi, ricordi e sapori evocativi.

La Madeleine di Giulia Sechi

Ampi: la Madeleine di Giulia Sechi per la Festa della donna

Giulia Sechi, che lavora a Casa Maria Luigia a Modena, ha scelto un classico della pasticceria francese, la Madeleine, ma con un'impronta personale. Il guscio croccante racchiude un impasto soffice al miele che si scioglie in bocca, mentre la nota agrumata del limone e un pizzico di sale conferiscono equilibrio e carattere. Gli ingredienti parlano del territorio: il limone arriva direttamente dal contadino Biccio, il miele è prodotto dalle api di Casa Maria Luigia. Un dolce semplice all'apparenza, ma con una struttura che gioca tra consistenze e aromi, rendendo ogni morso un'esperienza.

Mademoiselle di Laura Giordano

Ampi: la Mademoiselle di Laura Giordano per la Festa della donna

Per Laura Giordano, invece, la pasticceria è anche una questione di profumo. L'ispirazione per la sua monoporzione Mademoiselle nasce da una celebre frase di Coco Chanel: «Il profumo racconta di una donna, più della sua calligrafia». Così, lavorando nel laboratorio di Maison Lafè a Roma, ha realizzato un dolce che richiama una boccetta di profumo e che sprigiona note di agrumi, vaniglia e gelsomino. La base è un cake al limone e mandorla, arricchito da un cremoso alla vaniglia e una gelée all'arancia, il tutto avvolto in una mousse profumata al tè al gelsomino. Un gioco di equilibri che riporta immediatamente alla sensualità e alla leggerezza di una fragranza indossata sulla pelle.

Blue Lavender di Alessia Giornetta

Ampi: il Blue Lavender di Alessia Giornetta per la Festa della donna

Infine, Alessia Giornetta, del laboratorio artigianale Zukkero a Teolo, ha scelto la lavanda come simbolo della festa. Il suo Blue Lavender è un dolce che parte da una base di frolla sablée alla mandorla, arricchita da una confettura di mirtilli e una cheesecake basca profumata alla vaniglia e limone. La superficie è decorata con lavanda brinata e zucchero a velo ottenuto pestando la stessa lavanda al mortaio, per un risultato che unisce delicatezza visiva e intensità aromatica. Un omaggio alla forza e alla delicatezza femminile, capace di restare impresso sia nel gusto che nella memoria.

Che cosa sapere su Ampi, l'Accademia maestri pasticceri italiani

Fondata nel 1993, l'Accademia maestri pasticceri italiani è nell'élite della pasticceria italiana. Attraverso ricerca, innovazione e un confronto costante, Ampi ha consolidato il proprio ruolo come uno dei punti di riferimento per la valorizzazione dell'alta qualità e della tradizione dolciaria italiana.