Il Pu'er incontra il Tortino di salmerino e trota dell’Hotel De La Ville di Monza

All’Hotel de la Ville di Monza, la colazione diventa un’esperienza unica grazie all’estro creativo dello chef Fabio Silva e all’abbinamento con il tè Pu’er, suggerito dal Tea Master Albino Ferri. In questa tappa della rassegna “Colazioni Speciali” di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il concetto di sostenibilità si concretizza attraverso il km 0 e una valorizzazione autentica delle eccellenze locali.

Fabio Silva e Albino Ferri

Un’esperienza di gusto a km 0

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte gastronomiche, l’Hotel de la Ville di Monza si distingue con una proposta che celebra il territorio e i suoi produttori. «L’idea del km 0 è quella di sostenere le microaziende locali e creare una rete di artigiani e produttori con la stessa passione per le materie prime di alta qualità», spiega Fabio Silva, Executive chef della struttura. Il piatto simbolo di questa filosofia è il Tortino di salmerino e trota con verdure del nostro orto, una creazione che unisce sapori genuini e ingredienti freschi.

«Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze locali, offrendo un’esperienza di colazione che racconti il territorio», prosegue lo chef Silva. La scelta di ingredienti stagionali e la collaborazione con piccoli produttori conferiscono a ogni piatto un carattere distintivo e unico. Il Tortino, realizzato con pesce di fiume e accompagnato da verdure coltivate direttamente nel nostro orto, esalta la freschezza dei sapori e l’autenticità degli ingredienti.

L'abbinamento perfetto: il tè Pu’er

A rendere ancora più speciale il piatto è l’accostamento suggerito dal Tea Master Albino Ferri: un tè Pu’er mediamente invecchiato, arricchito con scorze di agrumi. Questa scelta audace bilancia la delicatezza del pesce con le note terrose e complesse del Pu’er, offrendo un’esperienza gustativa che coinvolge tutti i sensi.

Il tè Pu’er scelto per l'abbinamento

«Un tè invecchiato come il Pu’er è ideale per un piatto complesso e sfumato come questo», sottolinea Ferri. «Le sue note profonde e leggermente agrumate si sposano perfettamente con il gusto del salmerino e della trota, creando un equilibrio armonioso tra morbidezza e intensità».

Una rete di eccellenze locali

Il progetto del km 0 dell’Hotel de la Ville non si limita alla colazione, ma si estende a una filosofia di collaborazione con i produttori locali, creando un circolo virtuoso che valorizza il territorio e le sue tradizioni.

Il Tortino di salmerino e trota con verdure

«Vogliamo che il nostro hotel diventi un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica autentica e sostenibile, mettendo in contatto diretto i nostri ospiti con le eccellenze locali», aggiunge Fabio Silva.

Un viaggio di sapori e sostenibilità

Grazie alla passione dello chef Silva e alla competenza di Albino Ferri, l’Hotel de la Ville di Monza trasforma la colazione in un viaggio gastronomico che racconta il meglio della Lombardia, valorizzando le eccellenze locali con un tocco di creatività e attenzione alla sostenibilità. Un’esperienza che parla di territorio, tradizione e innovazione.

