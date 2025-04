Alcune soluzioni a base d'uovo per la ristorazione firmate Eurovo

Nel settore della ristorazione professionale, efficienza e qualità sono elementi essenziali per garantire risultati eccellenti. Gruppo Eurovo, leader nella produzione di uova e ovoprodotti, propone soluzioni che ottimizzano il lavoro in cucina, riducendo i tempi di preparazione e assicurando un gusto straordinario.

Eurovo propone soluzioni che ottimizzano il lavoro in cucina

Cuisine Royale: la base per piatti salati e Carbonara cremosa

Il Cuisine Royale di Eurovo Service è un ingrediente versatile e di alta qualità, ideale per preparazioni salate. Perfetto per ricette iconiche come la Carbonara, consente di ottenere una crema avvolgente grazie alla qualità delle uova selezionate. Senza glutine e senza lattosio, risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento alle intolleranze alimentari. Ottimo anche per frittate, strapazzate e farciture di panini, garantisce un risultato omogeneo e sicuro, essendo un prodotto già pastorizzato.

Cuisine Royale è perfetto per ricette iconiche come la Carbonara

Uova sode sgusciate: la soluzione per buffet e insalate

Le Uova sode sgusciate Eurovo Service rappresentano una soluzione pratica per catering e ristoranti, eliminando la necessità di cottura e sgusciatura. Sempre più richieste nei buffet internazionali, si rivelano perfette per arricchire insalate miste, tramezzini gourmet e piatti di gastronomia, aggiungendo proteine e sapore senza alcuna difficoltà operativa.

Crema Pasticcera Eurovo Service: dolci impeccabili senza sforzo

Per il mondo della pasticceria, la Crema Pasticcera Eurovo Service offre un supporto indispensabile, assicurando una texture liscia e un sapore ricco. Senza glutine e senza lattosio, è ideale per farciture di bignè, crostate e millefoglie, garantendo uniformità di qualità e resa. Utilizzabile anche come dessert al cucchiaio, rappresenta una soluzione perfetta per semplificare le preparazioni più complesse senza compromettere il gusto.

La Crema Pasticcera Eurovo Service è un valido aiuto nella preparazione dei dolci

Eurovo si impegna da sempre a fornire prodotti sicuri, pratici e di altissima qualità, partendo da materie prime selezionate. La sua missione è supportare gli chef con ingredienti affidabili che semplificano il lavoro quotidiano e valorizzano ogni creazione culinaria.

Pancake e bevanda proteica Le Naturelle: combo perfetta per la colazione

l gruppo Eurovo, da 75 anni punto di riferimento nella produzione di uova e ovoprodotti, ha presentato al pubblico le novità a marchio Le Naturelle: una bevanda proteica arricchita con calcio e i pancake con uova e miele italiani. Nati per rispondere alle nuove esigenze del mercato, questi prodotti offrono un'idea diversa di colazione, unendo gusto ed energia in modo pratico e naturale. La colazione torna così a essere il momento clou della giornata, quando tutta la famiglia si ritrova intorno al tavolo.

Eurovo ha prodotto questa linea pensando al 70% cento della popolazione mondiale, intollerante o sensibile al lattosio (Stime Fao). I pancake, ricetta tradizionale americana, sono entrati nelle abitudini alimentari italiane. Basti pensare: che il 43% li ha mangiati almeno una volta e uno su quattro li mangia con la propria famiglia, in particolare se ci sono bambini piccoli o ragazzi. Il 73% li preferisce a colazione mentre il 40% a merenda, soprattutto farciti con condimenti dolci e frutta (90%). Gli operatori del food service si trovano di fronte alla necessità di soddisfare queste richieste, offrendo prodotti gustosi e nutrienti.

Eurovo punta sempre di più sul mercato della colazione (e della merenda)

Il gruppo Eurovo ha recentemente acquisito Waffelman, azienda con sede a Monsummano Terme (Pistoia) e specializzata nella produzione di waffle, pancake, crepes e prodotti semilavorati. Con questa operazione il Gruppo punta a crescere nel mercato della colazione e della merenda.

«Presidiare il momento della colazione nell'Horeca rientra nella nostra strategia di valorizzazione dell'uovo nella gastronomia come alimento ma anche come ingrediente di innumerevoli preparazioni, offrendo agli operatori prodotti capaci di esprimere a pieno il suo potenziale con un'attenzione al food cost e all'ottimizzazione di tempi e risorse» dichiara Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.

Eurovo sarà presente a Tuttofood dal 5 all'8 maggio allo stand B01 - Pad. 5