Cremosissimo Bergader: la crema della montagna per piatti raffinati

Cremosissimo Bergader è il formaggio a pasta molle che incarna la delicatezza e la cremosità tipiche dei prodotti caseari di alta montagna. Con la sua consistenza soffice e il sapore avvolgente, questo formaggio è un'autentica espressione dei paesaggi alpini, pronto a conquistare ogni palato.

Cremosissimo Bergader è prodotto con il miglior latte delle alpi

Un formaggio cremoso dal cuore montano

Prodotto con il miglior latte delle Alpi, Cremosissimo Bergader è il frutto di una lavorazione artigianale che segue le antiche ricette dei mastri casari. Il risultato è un formaggio dalla morbidezza unica e dal sapore delicato, avvolto in una crosta bianca e vellutata che può essere gustata interamente. Disponibile in due pratici formati, da 175g a mezzaluna e da 300g tondo, Cremosissimo rappresenta una scelta raffinata sia per l’uso quotidiano che per piatti più sofisticati.

L’esperienza sensoriale di Cremosissimo Bergader

La cremosità di Cremosissimo Bergader si presta a un’ampia varietà di abbinamenti in cucina. Perfetto come aperitivo, il formaggio si sposa magnificamente con miele o frutta secca per creare un contrasto interessante tra dolce e salato. Non solo per il palato, Cremosissimo è anche ideale per piatti caldi: da risotti mantecati a vellutate, fino a torte salate e secondi piatti al forno, arricchisce ogni ricetta con il suo gusto morbido e avvolgente.

La versatilità di Cremosissimo Bergader

Cremosissimo Bergader è un formaggio versatile, perfetto per diverse occasioni di consumo. La confezione da 175g a mezzaluna è ideale per piccoli consumi, mentre quella da 300g si presta meglio a chi desidera utilizzarlo in cucina in quantità maggiori. Senza glutine, senza conservanti e senza Ogm, Cremosissimo è un prodotto sano e adatto anche a chi segue una dieta vegetariana, grazie all’uso di caglio microbico non animale.

La qualità della lavorazione artigianale

La storia di Bergader affonda le radici nel 1902, quando l’azienda fu fondata nel paesino alpino di Waging am See. Il nome Bergader significa proprio “vena di montagna”, un richiamo all’autenticità e alla connessione profonda con il territorio montano. Ogni fase della produzione di Cremosissimo Bergader è il risultato di un’accurata selezione delle materie prime e di un’arte casearia tramandata nel tempo, con alcuni passaggi ancora realizzati manualmente.

Un alleato in cucina: come utilizzare Cremosissimo Bergader

Cremosissimo Bergader è il formaggio ideale per impreziosire piatti che richiedono una nota di raffinatezza e delicatezza. La sua versatilità lo rende perfetto per numerose preparazioni, che spaziano dall’aperitivo alla cucina calda. La sua cremosità dona una consistenza unica a risotti, vellutate e torte salate, mentre la delicatezza del suo sapore lo rende adatto anche a piatti a base di carne o verdure.