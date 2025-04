Farine d'eccellenza: l'impegno di Agugiaro & Figna tra qualità e sostenibilità

Agugiaro & Figna pone il grano al centro di un percorso in cui la materia prima si trasforma in farine d’eccellenza capaci di esaltare i settori della panificazione, della pasticceria e della ristorazione. Inoltre, l’azienda si impegna in una missione imprescindibile: valorizzare il territorio e tutelare la biodiversità. Con una dedizione costante alla sostenibilità, Agugiaro & Figna ha adottato filiere certificate per diffondere un modello produttivo capace di generare valore per la comunità e per l’ambiente.

Le filiere attive di Agugiaro & Figna, che mappano circa 60.000 tonnellate di grano macinato annuo

Filiere sostenibili: cura e controllo

Le filiere attive di Agugiaro & Figna, che mappano circa 60.000 tonnellate di grano macinato annuo, raccontano una storia di cura, passione e attenzione al dettaglio. La filiera delle Farine da Grano Sostenibile, la più rilevante, si basa sulla certificazione ISCC Plus e sostiene concretamente le comunità agricole locali in ottica di restituire spazio alla natura negli agroecosistemi. Attraverso rotazioni colturali mirate e rigorosi controlli, Agugiaro & Figna tutela la biodiversità, riduce l’uso di sostanze chimiche e protegge gli insetti impollinatori, promuovendo un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e orientata al residuo zero.

La filiera biologica: trasparenza e armonia

In perfetta sintonia con questo modello, la filiera biologica si configura come un pilastro di trasparenza e rispetto per l’ambiente. Ogni attore della catena, dagli agricoltori ai trasformatori, è chiamato a sottostare a stringenti certificazioni e controlli da parte di enti terzi autorizzati, a garanzia del rispetto dei parametri biologici. Il principio è quello di favorire l’armonia tra la natura e le esigenze dell’uomo senza forzare i cicli produttivi, ma prediligendo interventi in sintonia con il ciclo vitale e la carica fertile della terra. L’uso esclusivo di grano italiano da parte di Agugiaro & Figna rafforza ulteriormente questa filiera e contribuisce sia a salvaguardare l’economia locale che l’ecosistema.

La filiera biologica si configura come un pilastro di trasparenza e rispetto per l’ambiente

Grano 100% italiano: tracciabilità e riduzione delle emissioni

A queste due filiere si affianca quella del grano 100% italiano, con farine certificate dalla tracciabilità completa e garantita. Solo nel 2023, questa filiera ha permesso di raggiungere circa 5.000 tonnellate di grano interamente nazionale, sostenendo concretamente l’economia del territorio e tutelando i piccoli produttori locali. Una scelta virtuosa, che ha consentito ad Agugiaro & Figna di ridurre significativamente l’impatto ambientale della propria catena di fornitura, limitando le emissioni di CO2 grazie a una logistica efficiente e a chilometro ridotto.

Filiera OIRZ: agricoltura a residuo zero

Un ulteriore fiore all’occhiello è rappresentato dalla filiera OIRZ (Origine Italiana Residuo Zero), che prende forma tra le colline umbre su 1.200 ettari di grano tenero. In questa realtà, il contributo di 95 agricoltori, tecnici e agronomi si traduce in un’agricoltura a residuo zero, capace di mantenere i residui di fitosanitari ben al di sotto dei limiti di legge. La selezione accurata dei terreni, lontani da fonti di inquinamento, e l’adozione di pratiche a basso impatto ambientale sono garanzia di una qualità superiore che valorizza il territorio e il lavoro delle comunità locali.

Farine MIA: tradizione, innovazione e qualità

In linea con un modello produttivo che tutela il territorio e ne valorizza la biodiversità, le farine MIA del Gruppo sono l’esempio di una filosofia aziendale che segue un approccio innovativo e preserva le tradizioni agricole locali, insieme alla salvaguardia del patrimonio biologico del territorio.

Le farine MIA del Gruppo sono l’esempio di una filosofia aziendale che segue un approccio innovativo e preserva le tradizioni

La Macinazione Integrata Autentica® (MIA), infatti, include un processo brevettato che unisce con maestria la molitura tradizionale a pietra e quella moderna a cilindri, regolando in maniera innovativa l’intero diagramma di lavorazione, con particolare attenzione al controllo delle temperature. Questa integrazione inizia con una pulitura estremamente efficace e una decorticazione calibrata del grano per poi procedere alla macinazione integrale dei chicchi, garantendo livelli di igienicità e salubrità non riscontrabili nei metodi tradizionali.

Il risultato è una farina che unisce il carattere rustico e autentico alla finezza e alla delicatezza tipiche dei prodotti integrali o semi-integrali. Un punto di svolta nel mondo delle farine che evidenzia come la cura e la precisione nella pulitura e decorticazione dei cereali possano trasformarsi in un vantaggio competitivo e garantire un prodotto finale che non solo rispetta gli standard igienici più elevati, ma esalta anche le peculiarità organolettiche del prodotto.

MIA offre, inoltre, una granulometria mirata, prestazioni costanti e una shelf life superiore alla media, il tutto nel pieno rispetto delle caratteristiche native del chicco.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Con quattro filiere certificate che tutelano il suolo e la biodiversità e processi produttivi all’avanguardia come MIA, Agugiaro & Figna mostra un approccio che va ben oltre la semplice lavorazione del grano e rappresenta un impegno concreto verso un’agricoltura più sostenibile e la sicurezza alimentare dei consumatori.