Madama Oliva presenta Lupamì: i lupini da mangiare con la buccia in tre varianti

Madama Oliva sceglie Tuttofood Milano 2025 per lanciare Lupamì, una linea rivoluzionaria di lupini conditi da mangiare con la buccia. Una proposta pensata per unire gusto, praticità e benessere, in un formato pronto al consumo che strizza l’occhio anche alla sostenibilità ambientale.

I nuovi lupini gourmet

I nuovi lupini gourmet, in confezioni da 190 grammi richiudibili e completamente riciclabili, sono declinati in tre varianti di gusto:

Lupini con aglio e rosmarino

Lupini con aceto balsamico

Lupini con peperoncino e lime

Tutti realizzati con ingredienti freschi e lupini 100% italiani, selezionati con cura e lavorati con un metodo che consente di gustarli interi, senza eliminare la buccia.

Lupini con la buccia: più gusto, meno sprechi

«Abbiamo voluto introdurre un nuovo modo di gustare i lupini, cioè con la buccia - spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva -. Un passo importante in una categoria ancora molto legata a modelli tradizionali. I lupini, come le olive, sono un alimento naturale, sano e ricco di proprietà nutrizionali, perfetto per ogni momento della giornata».

Il segreto del progetto Lupamì risiede in una tecnologia di lavorazione all’avanguardia, sviluppata per garantire un prodotto sicuro e controllato, anche da un punto di vista nutrizionale. «La lavorazione del lupino - prosegue Mancini - richiede un trattamento delicato e complesso, sia perché è un allergene, sia per la presenza della lupanina, un alcaloide che ne altera il sapore e può essere tossico. Grazie alla nostra esperienza, siamo riusciti a standardizzare i processi di lavaggio, ottenendo un contenuto di lupanina tra i 15 e i 30 ppm, quindi dieci volte inferiore al limite massimo consentito».

Gusto, salute e sostenibilità: gli obiettivi futuri dell’azienda

Con Lupamì, Madama Oliva amplia la sua offerta di snack vegetali salutari, in linea con i nuovi trend di consumo. L’obiettivo? Conquistare nuovi target, dalla Gdo al mondo del food service gourmet, con referenze originali, pratiche e appaganti. A Tuttofood 2025, oltre a Lupamì, l’azienda presenta anche il restyling dei Paté da 110 g, rinnovati nel design e nel posizionamento; le linee Happy Oliva e Vasi Special, che verranno esposte in uno spazio dedicato denominato Grocery Innovation, dedicato ai prodotti più rappresentativi e versatili.

Madama Oliva guarda avanti: qualità, ricerca e nuovi format per la tavola di domani

Madama Oliva si conferma protagonista del settore grazie alla sua capacità di rinnovare il mondo degli snack vegetali con prodotti originali, gustosi e sostenibili. Il progetto Lupamì è solo il primo passo di una strategia a lungo termine, basata su qualità, tecnologia e attenzione ai nuovi stili alimentari.

Madama Oliva sarà presente a TuttoFood dal 5 all'8 maggio allo stand F07 - Pad. 5