Julius Meinl: miscele pregiate e sostenibilità per un caffè etico e di qualità

Julius Meinl è sinonimo di caffè di alta qualità, cultura viennese e ricerca costante della perfezione. Da oltre 160 anni, l’azienda porta avanti una filosofia basata sulla selezione delle migliori materie prime e su processi produttivi rigorosi. Oggi, questo impegno si estende anche alla sostenibilità, un valore sempre più centrale nella sua visione.

Julius Meinl è sinonimo di caffè di alta qualità

The Originals Bio Fairtrade: miscele certificate per un consumo consapevole

Nel 2024, questa visione si è concretizzata con il successo della linea The Originals Bio Fairtrade, una gamma di miscele certificate che uniscono eccellenza nel gusto e un impegno concreto per l’ambiente e per i coltivatori. Ma anche la crescente sensibilità verso scelte di consumo etiche ha spinto Julius Meinl a sviluppare prodotti che rispondano a criteri rigorosi di sostenibilità.

The Originals Bio Fairtrade ne è l’emblema: una selezione di miscele pregiate, provenienti da piantagioni certificate biologiche e Fairtrade, che ha conquistato oltre 2000 clienti attivi e superato i 6 milioni di euro di vendite nel 2024. Ogni miscela di questa gamma è il risultato di un processo meticoloso che garantisce non solo un profilo aromatico unico, ma anche un impatto positivo sulle comunità agricole.

The Originals Bio Fairtrade, una selezione di miscele pregiate, provenienti da piantagioni certificate biologiche e Fairtrade

Il programma Fairtrade assicura ai coltivatori condizioni di lavoro eque e un compenso adeguato, mentre la certificazione biologica garantisce un caffè coltivato senza pesticidi chimici e nel rispetto dell’ecosistema.

Gloriette Gold - Blend avvolgente con note di cacao e un corpo ricco.

- Blend avvolgente con note di cacao e un corpo ricco. Belvedere Blend - 100% Arabica, dal gusto morbido e raffinato con sentori di nocciola e caramello.

- 100% Arabica, dal gusto morbido e raffinato con sentori di nocciola e caramello. Danube Delight - Caffè corposo e speziato, con un’intensa nota di cioccolato fondente.

La certificazione Fairtrade assicura condizioni di lavoro eque per i coltivatori, mentre quella biologica garantisce una coltivazione priva di pesticidi chimici, rispettando l’ecosistema.

Packaging sostenibile e capsule compostabili: un impegno concreto

L’attenzione alla sostenibilità si riflette anche nel packaging riciclabile, introdotto nel 2024 per i nuovi formati da 500g della linea The Originals Bio Fairtrade. Un’innovazione che risponde alla crescente domanda di prodotti eco-friendly, soprattutto nel settore Horeca. L’azienda sta inoltre sviluppando capsule professionali compostabili a livello industriale, un progetto che rafforza ulteriormente il proprio impegno nella riduzione dell’impatto ambientale.

Obiettivo 2025: il 100% di approvvigionamento responsabile

La filiera del caffè è al centro della strategia di Julius Meinl, con l’obiettivo di raggiungere il 100% di approvvigionamento responsabile entro il 2025, adottando standard internazionali come il Coffee Sustainability Reference Code della Global Coffee Platform. A supporto di questa missione, l’azienda porta avanti il Generations Program in Colombia e Uganda, un progetto che mira a migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole e a promuovere pratiche di coltivazione sostenibili.

Luis Felipe Galo tra Christina Meinl e Hartwig Kirner

Il legame tra Julius Meinl e i Paesi produttori di caffè è qualcosa che va oltre il commercio. È un impegno concreto che Christina Meinl, rappresentante della quinta generazione della famiglia, ha approfondito anche con l’ultimo viaggio in Honduras, uno dei territori chiave per la produzione di caffè sostenibile.

«Ho visto come il cambiamento climatico ha un impatto reale sugli agricoltori. Una concreta sostenibilità è imprescindibile nel mondo del caffè - senza rinunciare all’innovazione e tenendo conto delle esigenze del consumatore. Ma non c’è alternativa al caffè sostenibile», racconta Christina Meinl.

Questa esperienza ha rafforzato la determinazione dell’azienda nel portare avanti il proprio impegno ambientale. Il rispetto per la terra e per le persone che lavorano nella filiera non è solo un dovere etico ma anche un elemento fondamentale per garantire un prodotto di alta qualità, capace di esprimere al meglio le sue caratteristiche organolettiche.

L’alta pasticceria incontra il caffè Julius Meinl

L’eccellenza del caffè si esprime anche nell’alta pasticceria. Antonio Bachour, pastry chef di fama internazionale e Global Brand Ambassador di Julius Meinl, ha scelto le miscele della linea The Originals Bio Fairtrade per esaltare le sue creazioni dolciarie. Un connubio che valorizza le sfumature aromatiche del caffè in ricette sofisticate, confermando Julius Meinl come punto di riferimento nel settore della gastronomia d’alta classe.

Qualità ed etica: il futuro del caffè secondo Julius Meinl

Con una storia di oltre un secolo e mezzo, Julius Meinl guarda al futuro con l’obiettivo di offrire miscele pregiate nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

«La combinazione tra qualità ed etica, insieme con l’innovazione, è la cosa più importante. La qualità nella tazza è ciò che rappresentiamo. Vogliamo garantire un approvvigionamento etico e responsabile dei nostri prodotti, rimanendo sempre al passo con i gusti delle persone, ma restando fedeli ai nostri valori», afferma Christina Meinl, rappresentante della quinta generazione della famiglia.

Antonio Bachour, Global Brand Ambassador di Julius Meinl

Con un patrimonio storico di oltre un secolo e mezzo, Julius Meinl continua a guardare al futuro con l’obiettivo di portare il caffè a un livello sempre più alto, unendo gusto, cultura e responsabilità. Ogni sorso racconta una storia di passione e impegno, offrendo a chi la assapora un’esperienza autentica, una tazzina di caffè alla volta.