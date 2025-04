Monocultivar Molino Paolo Mariani: farine italiane dal campo al forno

Molino Paolo Mariani porta avanti da sempre la missione di valorizzare la biodiversità cerealicola. Con il progetto Monocultivar, si propone di offrire farine italiane di alta qualità, frutto di una selezione minuziosa delle varietà di grano tenero. Avviato nel 2019, il progetto è diventato un punto di riferimento per i professionisti dell'arte bianca.

Un laboratorio agricolo a cielo aperto

Oggi il Molino ha trasformato i 150 ettari di terreno ad Ancona in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Ogni varietà di grano viene coltivata, raccolta e macinata in purezza. Il ciclo di studio minimo è di tre anni, garantendo la selezione delle migliori varietà per ottenere farine dalle caratteristiche organolettiche uniche, ideali per panificazione e pasticceria.

Un alfabeto di grani per farine distintive

Il progetto Monocultivar si ispira al mondo del vino e dell’olio, con l’obiettivo di esaltare le caratteristiche sensoriali di ogni varietà di grano. Ogni tipo di farina prende il nome di una lettera dell'alfabeto greco e ha un’identità e una vocazione specifica:

Alpha : grano della croccantezza , perfetto per impasti strutturati.

Beta : grano della scioglievolezza , per una mollica soffice e bianca.

Gamma : farina integrale con note di nocciola e frutta secca .

Zeta : ideale per lievito naturale , esaltandone la fermentazione.

Omega: grano perfetto per grandi lievitati come panettoni.

Un legame profondo con il territorio marchigiano

Il Molino Paolo Mariani è attento a ogni fase del ciclo del grano, dalla coltivazione alle tecniche di macinazione. Ogni farina è prodotta con grano 100% italiano ed è espressione del territorio marchigiano. Questo legame profondo con il suolo e il microclima locale si traduce in prodotti unici, capaci di raccontare la passione per l'arte molitoria.

Sfida alla standardizzazione

Il progetto Monocultivar è quindi una sfida alla standardizzazione, con l'obiettivo di incoraggiare i professionisti a scoprire la ricchezza della biodiversità cerealicola e a creare blend esclusivi per prodotti finali unici e riconoscibili. Una filosofia che l'azienda intende trasmettere ai professionisti che usano le sue farine e che promuove la qualità e il rispetto per la tradizione agricola.