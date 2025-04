L'eccellenza della carne dell'Isola di Smeraldo tra qualità e sostenibilità

Dal 5 all'8 maggio 2025, Bord Bia, l'ente governativo irlandese dedicato alla promozione dei prodotti agroalimentari, parteciperà a Tuttofood, la fiera biennale di riferimento per il settore food and beverage. L'evento, che si terrà al quartiere fieristico di Rho Fiera (Mi), rappresenta un'occasione fondamentale per mettere in luce le caratteristiche distintive della carne proveniente dall'Isola di Smeraldo. In particolare, Bord Bia presenterà la qualità della carne irlandese, che ha registrato nel 2024 un valore di importazione in Italia pari a circa 275 milioni di euro. Un'opportunità per scoprire come sostenibilità, qualità e gusto si fondano in un prodotto unico, frutto di una filiera estremamente attenta.

La carne irlandese e il programma Origin Green

Uno degli obiettivi principali dell'Irlanda è diventare leader nella produzione sostenibile di alimenti, e a questo scopo è stato sviluppato il programma Origin Green. Questo programma innovativo promuove la sostenibilità lungo tutta la filiera agroalimentare, coinvolgendo oltre 77.000 aziende agricole e più di 300 imprese di cibo e bevande. L'iniziativa ha l'obiettivo di misurare e migliorare l’impatto ambientale delle produzioni alimentari, supportando la creazione di prodotti che siano al contempo di alta qualità e a basso impatto ecologico.

Una carne dalla qualità certificata

La carne irlandese rappresenta un punto di riferimento per i consumatori più attenti alla qualità e alla sostenibilità. Nel 2024, la carne bovina irlandese Grass Fed ha ottenuto la certificazione Igp (Indicazione Geografica Protetta), un riconoscimento che certifica le metodologie di allevamento tradizionali. Gli animali, che pascolano liberamente sui fertili prati irlandesi per un minimo di 220 giorni all’anno, si nutrono per almeno il 90% di erba, conferendo alla carne un gusto ricco e una consistenza unica. La carne si distingue per il suo colore rosso borgogna e per il caratteristico grasso dorato, un segno distintivo che ne garantisce la tenerezza e la marezzatura uniforme, rendendola particolarmente saporita.

La sostenibilità come valore fondante

L'attenzione alla sostenibilità non riguarda solo il metodo di allevamento, ma si estende all'intero processo produttivo. Gli allevamenti irlandesi, grazie al programma Origin Green, si impegnano a ridurre l’impronta ecologica e a migliorare continuamente le proprie pratiche. L’adozione di questi metodi responsabili consente di produrre carne di altissima qualità, che risponde alla crescente domanda dei consumatori di prodotti sostenibili e al contempo gustosi.

