Tassoni presenta Cedrata Zero: lo storico soft drink ora è anche senza zuccheri

La storica Cedrata Tassoni diventa Zero: niente zuccheri, zero calorie, stesso profumo di cedro Diamante. È questa la novità principale presentata dall'azienda al Sanctuary di Milano, insieme a due nuove referenze bio - Limonata e Pompelmo Soda - e a un'apertura decisa verso la mixology, i mocktail e le nuove tendenze di consumo come lo “zebra striping”. Tradotto: alternare cocktail alcolici e analcolici per godersi la serata senza esagerare. Il messaggio è chiaro: oggi il “lusso” non è più solo una questione di estetica o prezzo, ma passa per l'equilibrio, il benessere e la qualità di ciò che beviamo. Ed è proprio su questa idea che Tassoni ha deciso di puntare tutto, reinventando la sua bevanda più iconica con una formula adatta a chi vuole godersi un drink senza pensieri.

Tassoni lancia la Cedrata Zero e scommette su zebra striping e mixology

«Cedrata Zero è l'espressione moderna di un'icona del made in Italy, un omaggio alla tradizione di Tassoni reinterpretata con uno sguardo rivolto al futuro. Con questa novità, intercettiamo i desideri di consumatori sempre più attenti al benessere, valorizzando l'arte della qualità e della cura nei dettagli che da sempre ci contraddistingue» ha dichiarato Matteo Lunelli, presidente di Tassoni e ceo del Gruppo Lunelli. La nuova Cedrata mantiene l'inconfondibile aroma del cedro Diamante, lavorato con oli essenziali per esaltarne il profumo. Il “Perfect Serve” suggerito è semplice ma d'effetto: metà bottiglia in un calice Tassoni con ghiaccio Hisozaki e una foglia di basilico. Una versione fresca, leggera e dal gusto pieno, pensata per chi cerca qualcosa di diverso, ma riconoscibile.

Le due nuove bibite Tassoni per la mixology

Accanto alla Zero, come detto, Tassoni ha rilanciato anche la sua linea per la mixology, con due nuove bibite biologiche: Limonata e Pompelmo Soda. La prima è prodotta con limoni femminello bio raccolti alle pendici dell'Etna, spezie come zenzero e cardamomo, e un gusto deciso ma bilanciato. Ideale da bere liscia o con un gin secco. La seconda, a base di pompelmo rosa bio siciliano e dolcificata con sciroppo d'agave, strizza l'occhio alla tequila e alla Paloma, ma con un bouquet floreale e una nota amaricante molto elegante. «Il percorso evolutivo di Tassoni, avviato nel 2023, continua con innovazioni che esaltano la ricercatezza e l'eccellenza del love brand, rispondendo anche alle esigenze di una mixology classica e di cocktail premium» ha aggiunto Lunelli.

Il nuovo orizzonte è quello di un bere consapevole, che non rinuncia al piacere. Lo dimostrano le nuove mode importate dal mondo anglosassone: dry January, sober bar, dry dating e zebra striping. Quest'ultimo in particolare - ovvero l'alternanza tra alcolici e analcolici durante la stessa serata - piace sempre di più alle nuove generazioni, perché permette di vivere la socialità con più equilibrio, senza sacrificare il gusto. E proprio a questa filosofia si ispira la Prima Mocktail Competition Italiana, lanciata da Tassoni per promuovere la cultura del bere analcolico di qualità. Otto città coinvolte, oltre cento bartender e un'unica missione: trasformare il mocktail in un'esperienza che non ha nulla da invidiare al cocktail classico.

Che cosa sapere su Tassoni

Tassoni è un'azienda italiana nata a metà Settecento e divenuta farmacia nel 1793 a Salò sul lago di Garda, dove ancora oggi si trovano la sede e la produzione. Dal 2021 è entrata a far parte del Gruppo Lunelli. Nel corso dei suoi 230 anni di storia Tassoni è diventato un marchio noto ed evocativo, entrato a far parte dell’immaginario collettivo e del patrimonio culturale italiano. Artigianalità, filiera corta e Made in Italy sono i punti di forza su cui si basa il successo dell'azienda, riconosciuta come una delle poche realtà del settore che produce da sempre al suo interno gli aromi, esclusivamente naturali. Fiore all’occhiello è la Cedrata Tassoni, luxury soft drink italiano per eccellenza, prodotta con aromi naturali estratti da cedri Diamante di Calabria. Nel 2024 Tassoni è stata scelta dal Mit per la mostra "Identalia, The Iconic Italian Brands” dedicata ai più importanti marchi made in Italy.