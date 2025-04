Rodolfi Mansueto completa il rebranding con il debutto della gamma Food Service

Rodolfi Mansueto, storica realtà italiana del comparto conserviero, sarà presente a Tuttofood Milano 2025 dal 5 all’8 maggio, portando in fiera un’importante novità: il lancio ufficiale della nuova gamma Food Service Rodolfi, che coinvolge anche i marchi Ardita e Alpino.

Rodolfi Mansueto, una nuova tappa di crescita

L’iniziativa segna una nuova tappa del progetto di rebranding iniziato nel 2024 con la linea Retail, oggi esteso anche al canale professionale. Un passo strategico che unifica le diverse linee sotto un’unica identità visiva e commerciale, rafforzando la coerenza del portafoglio prodotti.

«In questa edizione di Tuttofood - ha spiegato Massimo Manferdini, direttore commerciale Rodolfi Mansueto - presentiamo il completamento di un progetto di rebranding che abbiamo iniziato nel 2024 con il canale Retail e oggi presentiamo la seconda parte, che riguarda il canale Food Service. L’obiettivo è unificare i marchi storici e valorizzare il nuovo marchio ombrello Rodolfi, che rappresenta oltre 130 anni di presenza sul mercato del pomodoro.»

Rodolfi Mansueto, una gamma rinnovata

La nuova offerta Food Service si articola su due linee principali, pensate per rispondere alle esigenze di canali distributivi differenti. Come sottolineato da Manferdini: «Abbiamo realizzato una linea dedicata al canale ingrosso e una al canale Horeca: entrambe sono complete e comprendono polpe in diversi formati, dalle latte da 3 e 5 kg fino al bag in box da 10 kg, passate, pelati e doppio concentrato».

L’aggiornamento dell’immagine rientra nel più ampio progetto di riposizionamento aziendale, avviato lo scorso anno con il nuovo packaging, il sito web e la campagna “Ti svelo un segreto”, trasmessa sulle reti RAI e premiata a livello nazionale.

Rodolfi Mansueto, crescita e sostenibilità al centro della strategia

Nel 2024 Rodolfi ha registrato 145 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 12% rispetto al 2023. L’azienda è oggi tra i 30 maggiori produttori mondiali di pomodoro, grazie a una filiera 100% italiana e a un modello produttivo che valorizza il territorio e le persone.

L’approccio sostenibile rimane un pilastro. «La nuova gamma segue quella che è la filosofia dell’azienda sul tema della sostenibilità - ha dichiarato Manferdini - da anni investiamo in progetti di riduzione di CO2, riciclo dell’acqua, impianti fotovoltaici, fertilizzanti organici e recentemente anche nei progetti a chilometro verde».

Rodolfi Mansueto, la prima partecipazione a Tuttofood

Quella del 2025 è la prima presenza di Rodolfi a Tuttofood. Un debutto motivato dalla rilevanza dell’evento nel panorama internazionale. «Siamo molto orgogliosi - ha concluso Manferdini - di presentare questo progetto a Tuttofood: crediamo che questa sia un’opportunità di networking importante sia per il mercato italiano che per quello estero, nei canali foodservice e retail». Rodolfi si conferma così un attore solido e in evoluzione, capace di affrontare con visione le sfide di un mercato globale in trasformazione.

Rodolfi Mansueto sarà presente a Tuttofood dal 5 all'8 maggio allo stand G21b - Pad. 2