Pisellini Primavera Findus: 60 anni di storia celebrati con Benedetta Parodi

Nel 2025 i Pisellini Primavera di Findus celebrano 60 anni di storia. Introdotti nel 1965, rappresentano uno dei prodotti simbolo del marchio e uno dei primi ad essere realizzati nello stabilimento di Cisterna di Latina (Lt), attivo dal 1964 e ancora oggi punto nevralgico della produzione Findus. In sei decenni, i Pisellini Primavera hanno saputo mantenere una presenza costante nelle case italiane, trasformandosi da semplice contorno a ingrediente versatile per piatti moderni. Nel solo 2024, le vendite hanno segnato una crescita del 5% a valore, raggiungendo quasi 24.000 tonnellate vendute tra Pisellini Primavera e Piselli Novelli. E per celebrare l’anniversario Findus ha organizzato uno showcooking con Benedetta Parodi.

Pisellini Primavera, un must have

Secondo una ricerca realizzata da AstraRicerche per Findus, i Pisellini Primavera sono associati a un forte valore affettivo: oltre il 91% degli intervistati dichiara di averli mangiati da bambino, mentre il 95% continua a proporli ai propri figli. Per il 57,8% degli italiani, questi piselli evocano ricordi familiari legati a pranzi e cene, mentre il 33,3% li associa all’infanzia e alla tradizione domestica. I piselli surgelati si confermano una presenza stabile nei freezer italiani: il 95,7% del campione analizzato li tiene in casa, e circa la metà li consuma almeno una volta a settimana. Vengono scelti principalmente per la loro disponibilità durante tutto l’anno (58,8%) e per la comodità (57,6%). In termini di utilizzo, risultano apprezzati per la versatilità: il 61,6% li considera un contorno adatto a molte pietanze, mentre il 51,8% li ritiene un alimento sano e bilanciato.

Pisellini Primavera, tra tradizione e futuro

La produzione dei Pisellini Primavera segue un processo definito e standardizzato. La coltivazione avviene in zone selezionate, dove le condizioni pedoclimatiche sono ottimali. Il momento della raccolta è determinante: deve avvenire in un periodo preciso, tra maggio e metà giugno, con margini di errore ridotti. Il raccolto viene surgelato entro tre ore per preservare tenerezza, dolcezza e dimensioni ideali. Lo stabilimento di Cisterna di Latina continua a rappresentare il centro produttivo principale per Findus Italia, generando l’80% dei volumi complessivi e lavorando fino a 17.000 tonnellate di vegetali l’anno.

L’uso dei piselli nella cucina italiana ha radici storiche profonde, risalenti all’antica Roma. Nella tradizione veneziana, il piatto “risi e bisi” veniva servito al Doge il 25 aprile come simbolo di primavera. Grazie alla surgelazione, introdotta negli anni ’60, il consumo dei piselli si è destagionalizzato, rendendoli disponibili tutto l’anno. Le ricette che hanno accompagnato la storia dei Pisellini Primavera rispecchiano l’evoluzione del gusto italiano: dai tortellini panna, piselli e prosciutto - piatto iconico degli anni ’60 - allo spezzatino con piselli e alle seppie in umido degli anni ’80. Negli ultimi decenni si sono affermate preparazioni più leggere e contemporanee, come flan, vellutate e burger vegetali. Oltre alla forte componente nostalgica, i Pisellini Primavera vengono oggi percepiti come un ingrediente adatto a nuove sperimentazioni. Secondo lo studio, il 56,6% degli italiani ne riconosce il potenziale come base per piatti 100% vegetali, mentre il 42,7% li vedrebbe bene in versioni alternative come chips. Meno gettonate, ma presenti, le ipotesi di utilizzo in dolci, gelati e cocktail.

Pisellini Primavera, lo showcooking con Benedetta Parodi

Per celebrare i 60 anni del prodotto, Findus ha organizzato uno showcooking con Benedetta Parodi, che ha proposto una ricetta in linea con i nuovi trend: Crema fredda di Pisellini Primavera e avocado con pomodorini confit e polpettine al formaggio. Una preparazione pensata per coniugare semplicità e innovazione, adatta a tutta la famiglia.

La stessa Parodi ha dichiarato di considerare i piselli surgelati un ingrediente indispensabile per la loro versatilità, affermando di tenerne sempre una scorta nel proprio freezer: «I piselli sono un ingrediente fondamentale in cucina, versatili, nutrienti e perfetti in mille preparazioni. Da sempre li utilizzo in piatti classici, ma sono anche ottimi per sperimentare preparazioni veg come burger, vellutate, pancake o golose creme. Ho sempre in freezer una scorta di pisellini surgelati perché consentono di creare sempre nuove ricette e di incontrare i gusti di tutti in famiglia. Guardando al futuro, sono convinta che i piselli continueranno a essere protagonisti di tante soluzioni sfiziose che si sposano perfettamente con diversi regimi alimentari».