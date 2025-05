Zuegg presenta SkipWater e nuove confetture per Horeca e Gdo

Zuegg, marchio storico dell'agroalimentare italiano dal 1890, continua a espandere il suo posizionamento nei canali della Grande Distribuzione Organizzata e del food service, portando a Tuttofood una gamma rinnovata di prodotti a base di frutta, dal gusto autentico e con profilo nutrizionale sempre più attento.

SkipWater, la nuova bevanda limpida e dissetante a marchio Skipper

«Entriamo nelle bevande vegetali con una base avena e l’aggiunta di frutta: pera, fragola e banana. Senza zuccheri aggiunti, 100% naturali», spiega Andrea Signorini, direttore commerciale B2c Zuegg.

Tra i lanci di punta, spicca SkipWater, la nuova bevanda limpida e dissetante a marchio Skipper, proposta in bottiglia Pet da 500 ml, perfetta per il consumo on-the-go.

Solo 5-8 kcal per 100 ml, con un profilo aromatico leggero ma persistente, SkipWater è disponibile in tre varianti: Mela e Fiori di Sambuco, Agrumi e Menta, Fragola e Fiori di Ibisco. «È un prodotto pensato per il fuori casa, con una base di frutta arricchita da fiori e botaniche. Limpido, naturale, con un gusto morbido», sottolinea Signorini.

Bevanda vegetale Skipper: avena e frutta in tre gusti

Con il boom delle alternative plant-based, Zuegg debutta nel segmento con la Bevanda Vegetale di Avena con Frutta, proposta nei gusti Banana, Fragola e Pera.

Senza lattosio, senza zuccheri aggiunti, fonte di vitamine e calcio, è pensata per la colazione e proposta nel classico formato brick da 1 litro. «La vera unicità è l’inserimento della frutta, che rende la bevanda avvolgente e naturalmente dolce», aggiunge Signorini.

Horeca: confetture, succhi e monoporzioni per hotel e bar

Sul fronte Horeca, Zuegg amplia l’assortimento con:

una nuova referenza Multifrutti nella gamma Skipper senza zuccheri aggiunti da 200 ml;

nella gamma da 200 ml; l’introduzione del gusto Frutti Tropicali e il rilancio delle varianti 100% succo (Ananas, Arancia, Mela Limpida);

e il rilancio delle varianti (Ananas, Arancia, Mela Limpida); nuove confetture extra in formato mastello da 1,3 kg , perfette per la farcitura;

in formato , perfette per la farcitura; monoporzioni da 90 pezzi in vari gusti, anche in versione zero zuccheri aggiunti.

A completare l’offerta, arriva anche la monoporzione di miele millefiori, per colazioni hotel più complete e naturali. «Crediamo molto nel food service. Vogliamo essere protagonisti anche in questo canale, non solo nella Gdo», commenta Signorini.

Confetture Zuegg: nuove referenze zero zuccheri

Zuegg arricchisce la gamma anche nella Grande Distribuzione, inserendo il gusto Mango nella linea Zero Zuccheri Aggiunti 220g, con solo 12 kcal per porzione e il 60% di frutta. Nessun conservante né colorante.

In arrivo anche il formato 4x20g con gusti assortiti: Albicocche, Fragole, Frutti di Bosco e Pesche. Pratiche, leggere, con tutto il buono della frutta e zero zuccheri aggiunti.