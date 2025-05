Con Scrocchiarella® anche l'aperitivo si trasforma in un'esperienza unica

Artigianale nel processo di lavorazione e preparata con gli stessi ingredienti dell’impasto tradizionale, la linea di basi precotte e surgelate di AB Mauri Italy Spa Società Benefit è la soluzione perfetta per le attuali esigenze dell’operatore Horeca.

Scrocchiarella®, la regina dell'aperitivo

Il sorprendente impasto di Scrocchiarella®

Forte dell’esperienza consolidata nel know-how delle migliori farine per il canale artigianale e dell’ingrediente che costituisce la punta di diamante di AB MAURI, il lievito madre, l’impasto si rivela sorprendente nel gusto e nella texture. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia che riproduce il metodo di lavorazione artigianale, il lievito madre si esprime in tutte le sue caratteristiche e conferisce all’impasto un’alveolatura straordinaria e una croccantezza ineguagliabile.

Scrocchiarella®, versatile e soprendente

Scrocchiarella®, a cavallo tra creatività e versatilità

Pensate per premiare la creatività dello chef e favorire abbinamenti sempre diversi, le basi Scrocchiarella® sono disponibili in diversi tipi di sfarinato e formato, per valorizzare al meglio qualsiasi buon ingrediente della tradizione gastronomica italiana ed internazionale così come per creare pairing perfetti con bollicine o cocktail di qualsiasi tipo, persino alcohol free oggi molto richiesti dalle nuove generazioni.

Classica che si accompagna in modo neutro a tutti gli ingredienti;

Integrale più ricca di fibre;

Riso Venere© delicata e leggermente aromatica, adatta a farciture di pesce;

Rustica, dal gusto forte, per creare più contrasto nei sapori;

Grano Duro dal gusto più intenso di grano e colore dorato dell'impasto

Scrocchiarella®, un formato per ogni esigenza

L’operatore può scegliere tra un’infinita possibilità di formati in base alla sua proposta e alla tipologia di locale. La gamma comprende infatti ben trenta referenze, disponibili nelle forme rettangolare, tonda e nella versione sandwich. Si va dai formati 55 x 30, 55 x 25 e 40 x 30 più adatti alla condivisione o alla vendita a tranci, alle monoporzioni 28 x 12 e 28 x 18 ai formati 25, 31 o 48 della tonda, da degustare intera o da porzionare a spicchi, da servire come entrée o con l’aperitivo. Pretagliata e precotta e di forma allungata, Scrocchiarella® Sandwich può essere farcita rapidamente ed essere porzionata in più tranci o in piccoli morsi da fingerfood. Disponibile in versione Classica nei formati 12 x 52 cm, 12 x 36 cm, 12 x 28 cm, 28 x 38 cm, 20 x 52 cm e nella versione Rustica nei formati 12 x 52 cm e 12 x 36 cm.