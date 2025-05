Agromonte: 25 anni di eccellenza nella trasformazione del pomodorino siciliano

Da 25 anni Agromonte è sinonimo di qualità nella trasformazione del pomodoro ciliegino. Un percorso iniziato nel cuore della Sicilia che oggi si racconta attraverso una gamma completa di prodotti: salse pronte, passate, polpe, pesti, bruschette e specialità.

«La nostra gamma nasce da una materia prima eccezionale, il pomodoro ciliegino, che lavoriamo nel pieno rispetto della stagionalità e della freschezza», racconta Marco Arestia, direttore di stabilimento Agromonte. «Negli ultimi anni abbiamo ampliato la proposta con varianti come datterino e piccadilly, mantenendo intatta la qualità che ci contraddistingue».

Horeca: la linea per la ristorazione che veste di Sicilia gli scaffali

Sempre più presente nel canale professionale, Agromonte propone una linea Horeca da 2 kg pensata per rispondere alle esigenze di ristoranti e pizzerie. Il design dei barattoli richiama i pupi siciliani, simbolo dell’arte isolana, con grafiche d’impatto e colori distintivi in base alla referenza.

Una scelta estetica e funzionale: il prodotto è pronto per l’esposizione e non necessita di essere nascosto in magazzino. «Con questa linea vogliamo rafforzare il nostro posizionamento premium e allo stesso tempo raccontare la nostra identità siciliana», aggiunge Arestia.

Il pomodorino siciliano come simbolo di sostenibilità

Accanto alla qualità del prodotto, Agromonte porta avanti un forte impegno nella tutela della biodiversità. Dal 2023 l’azienda collabora con 3Bee, realtà specializzata in progetti ambientali. Sono 200 gli alberi autoctoni e nettariferi adottati in Sicilia, a supporto degli insetti impollinatori. Il progetto si è ampliato nel 2024 con un percorso educativo triennale in una scuola elementare, volto a sensibilizzare le nuove generazioni.

«Crediamo che la sostenibilità passi anche dall’educazione. I bambini coinvolti scoprono il valore delle api e dell’ambiente attraverso un’esperienza concreta e coinvolgente», afferma Arestia.

Pizza gourmet con il campione del mondo

A completare l’esperienza gastronomica, Agromonte ha portato in scena il campione mondiale della pizza Giuseppe Criminisi, pizzaiolo siciliano pluripremiato, che ha realizzato pizze gourmet utilizzando la salsa pronta di pomodorino ciliegino. Una dimostrazione concreta di quanto il gusto autentico della Sicilia possa valorizzare anche la cucina professionale, unendo estetica e sapore.

Guardando al futuro: espansione e visione globale

Oltre ai festeggiamenti per i 25 anni, Agromonte guarda avanti. «Stiamo completando nuovi capannoni e abbiamo numerosi progetti in partenza», rivela Arestia. «Il riconoscimento ricevuto da Nielsen come azienda più performante nel mercato dei rossi ci spinge a continuare su questa strada per i prossimi 25 anni».