Dal formaggio all'avocado: ecco i caffè più insoliti del pianeta

Il caffè è una delle bevande più apprezzate a livello globale, noto per la sua capacità di risvegliare i sensi e fornire energia. Oltre ai classici come l'espresso e il cappuccino, esistono diverse varianti di caffè che rompono gli schemi e sorprendono il palato. In questo tour tra i caffè più insoliti del mondo, ecco preparazioni uniche che raccontano storie di tradizioni culturali, ingredienti inaspettati e avventure gastronomiche. Scopriamone di più grazie alle parole dell’esperto Marco Bazzara, quality manager e direttore della Bazzara Academy.

Nel mondo esistono diverse varianti di caffè che rompono gli schemi

Caffè al formaggio, un'accoppiata sorprendente

In alcune zone della Scandinavia, il caffè al formaggio è una tradizione consolidata. Questa curiosa combinazione prevede l'aggiunta di formaggio, spesso di tipo Fjellost o un formaggio morbido, al caffè caldo.

Il caffè al formaggio

Gli estimatori di questa bevanda sostengono che il formaggio si sciolga lentamente, conferendo al caffè una cremosità unica. Sebbene possa sembrare strano, per molti rappresenta un modo delizioso per iniziare la giornata.

Kopi Luwak, il caffè degli escrementi

Proveniente dall'Indonesia, il Kopi Luwak è uno dei caffè più costosi al mondo e ha una storia affascinante. Questo caffè è prodotto utilizzando chicchi che sono stati mangiati e poi espulsi da un particolare mammifero, la civetta delle palme.

Il Kopi Luwak

Dopo essere stati raccolti, lavati e tostati, questi chicchi offrono un sapore noto per la sua dolcezza e complessità. Nonostante le preoccupazioni etiche legate al benessere degli animali, il Kopi Luwak continua a intrigare gli appassionati di caffè.

Caffè al burro, il Dölb energizzante

L'adozione di nuovi stili di vita ha portato alla creazione di varianti di caffè con burro, come il “Bulletproof Coffee”. Nato dalla cultura dei biohacker e dal movimento che promuove la dieta chetogenica, questo caffè unisce caffè, burro grass-fed e olio di cocco o MCT.

Il caffè al burro

La combinazione di grassi e caffeina promette energia duratura e maggiore concentrazione, sebbene il suo sapore cremoso possa risultare insolito per chi è abituato al caffè tradizionale.

Caffè con avocado, la Nuvem Verde

Senza fronzoli, il caffè con avocado è una tendenza emergente, soprattutto in Centro America. La preparazione prevede di frullare avocado maturo con caffè caldo, latte e un pizzico di zucchero, dando vita a una bevanda cremosa e nutriente dal caratteristico colore verde brillante.

Il caffè con avocado

Questa combinazione non solo è deliziosa, ma offre anche benefici per la salute, unendo le proprietà energizzanti del caffè con i nutrienti dell'avocado.

Caffè affumicato, il "Yemeni Coffee"

In Yemen il caffè rappresenta un vero e proprio rituale, e una delle varianti più particolari è il caffè affumicato. I chicchi vengono tostati su un fuoco di legno aromatico, conferendo loro un sapore intenso e fumoso.

Il caffè yemenita

Questa pratica, che risale a secoli fa, è spesso associata a incontri sociali e celebrazioni, trasformando la semplice bevanda in un'esperienza culturale.

Caffè al dattero, un'alternativa dolce

Nel Medio Oriente il caffè non è sempre servito con zucchero o latte. In molti paesi arabi, è comune aggiungere datteri tritati al caffè, conferendo una dolcezza naturale e un sapore ricco che rende la bevanda ancora più invitante. Servito con datteri freschi o secchi a lato, questo caffè diventa un simbolo di ospitalità e convivialità.

Il caffè al dattero

Questi caffè insoliti dimostrano come questa bevanda possa adattarsi a diverse culture e palati, dando vita a combinazioni sorprendenti e originali. Che si tratti del caffè affumicato yemenita o di un mix di caffè e burro, il mondo del caffè continua ad evolversi e a stupire con innovazioni sempre più audaci. Dalla ricchezza dei sapori alle storie che si celano dietro ogni tazza, ogni varietà di caffè rappresenta un universo tutto da scoprire.