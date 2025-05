Formaggi su misura per chef e pizzaioli: arriva una nuova linea dedicata

Il Caseificio Fratelli Castellan, realtà casearia storica della provincia di Treviso, presenta la nuova linea Food Service a marchio “Mandriot”, pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti della ristorazione, del mondo pizza e del catering.

Denis Moro, amministratore delegato di Caseificio Fratelli Castellan, presenta la nuova linea food service Mandriot

«Mandriot è un marchio storico italiano, conosciuto in tutta Italia e anche all’estero per le sue campagne pubblicitarie iconiche tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90», racconta Denis Moro, amministratore delegato. «L’anno scorso lo abbiamo rilanciato e oggi lo arricchiamo con un portafoglio completamente dedicato al food service».

Tra le referenze spiccano la Mozzarella Fiordilatte Julienne, la Mozzarella taglio Napoli e la Ricotta Fresca, prodotti progettati per garantire qualità del latte, sicurezza alimentare, formati funzionali, tracciabilità e affidabilità nelle consegne. Un approccio mirato a soddisfare una domanda sempre più tecnica ed esigente.

Casatella Trevigiana Dop: il fiore all’occhiello del caseificio

Accanto alle novità, il Caseificio Fratelli Castellan rilancia il proprio capolavoro caseario: la Casatella Trevigiana Dop, eccellenza a Denominazione di Origine Protetta prodotta con latte esclusivamente della provincia di Treviso.

«È un formaggio fresco e morbido, dal sapore dolce e leggermente acidulo, ottenuto attraverso una lavorazione artigianale nel pieno rispetto del disciplinare», sottolinea Moro. «Siamo tra i fondatori del Consorzio per la Tutela della Casatella Trevigiana Dop e stiamo promuovendo questo prodotto con grande entusiasmo sia in Italia sia sui mercati internazionali».

La Casatella Trevigiana Dop del Caseificio Fratelli Castellan

Nel 2024, la Casatella Trevigiana Dop ha conquistato il primo posto alla 20° edizione del Concorso Caseus Veneti, manifestazione che celebra i migliori formaggi del Veneto con il giudizio congiunto di gourmet e consumatori.

Latte del Triveneto e lavorazione artigianale: la filosofia dei Castellan

L’azienda affonda le sue radici in un forte legame con il territorio: «Lavoriamo solo latte del Triveneto e ci affidiamo a un metodo artigianale che valorizza la materia prima, la qualità e la tradizione casearia veneta», afferma l’Ad.

Il nuovo portafoglio comprende anche formaggi come stracchino e robiola, oltre ai freschi pensati per il food service

«Il nuovo portafoglio comprende anche formaggi come stracchino e robiola, oltre ai freschi pensati per il food service», ha spiegato Moro. Un approccio che guarda anche al futuro, come rivela Moro: «Stiamo già lavorando a nuovi prodotti, con formule e formati studiati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione».