Impasti artigianali e praticità di servizio: le nuove esigenze del mondo pizza

Da oltre un secolo sinonimo di qualità, tradizione e innovazione, Molino Spadoni si conferma partner strategico per il mondo professionale della pizza. Con un’offerta tra le più complete del mercato, l’azienda propone una gamma articolata e sempre aggiornata di farine, miscele, palline e basi pizza, sia con che senza glutine, per rispondere alle esigenze di ristoratori, pizzaioli e operatori dell’Horeca. L’obiettivo? Offrire soluzioni ad alta performance, capaci di unire versatilità, costanza di risultato e praticità di utilizzo.

Farina napoletana tipo 0 per pizze gourmet

Una gamma pensata per chi lavora con passione

Dalle farine Gran Mugnaio PZ, ideali per impasti a diversa lievitazione, fino alla Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana e alla Farina XLL, Molino Spadoni garantisce ai professionisti la libertà di realizzare la pizza che più li rappresenta. Il tutto con la certezza di ottenere risultati eccellenti, in forni a legna come in quelli elettrici.

A completare l’offerta, un assortimento di palline e basi pizza surgelate - disponibili anche in versioni con cereali alternativi - che semplificano i processi di lavoro e riducono gli sprechi. Grazie alla surgelazione industriale, le proprietà organolettiche dei prodotti restano inalterate, garantendo fragranza, digeribilità e una resa estetica impeccabile. Infine, le due nuove basi ambient presentate a Tutto Food: Gran Pizza Alla Napoletana e Gran Pinsa Alla Romana.

Farina Napoletana Tipo 0 Chella llà: la nuova stella della pizza napoletana

Tra i fiori all’occhiello del 2025, spicca la Farina Napoletana Tipo 0 Chella llà, approvata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn). Con un’idratazione eccellente e una grande stabilità in impasto, Chella llà rappresenta la risposta perfetta per chi vuole distinguersi nella realizzazione della vera pizza napoletana.

Grazie a questa farina, il pizzaiolo professionista Gaetano Garofalo, volto noto del brand, si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Pizza Napoletana Stg al Campionato Mondiale della Pizza 2025.

Basi Ambient: la nuova frontiera del servizio

Innovazione e servizio sono da sempre i cardini dell’approccio Molino Spadoni. È in quest’ottica che nascono le nuove basi Ambient, pensate per garantire qualità artigianale e massima praticità: Gran Pizza Alla Napoletana e Gran Pinsa Alla Romana, evoluzione naturale di due preparati professionali già a catalogo. Le nuove referenze rappresentano un perfetto equilibrio tra materia prima selezionata e massimo tasso di servizio: sono pronte all’uso, basta toglierle dalla confezione e rigenerarle rapidamente sulla grata del forno per gustarle con i condimenti desiderati.

Gran Pinsa alla Romagna

Prodotti pensati per un consumo versatile e contemporaneo, si prestano non solo come portata principale di un pasto veloce ma gustoso, ma anche per l’aperitivo o per proposte gastronomiche gourmet. In particolare, la Gran Pizza Alla Napoletana, dal diametro di 24 cm, si rivela ideale per essere condivisa come appetizer o proposta intera come pizza “moderna” arricchita da topping generosi e innovativi.

Esperienza, artigianalità e innovazione 100% made in Molino Spadoni

Tutti i prodotti Molino Spadoni sono realizzati esclusivamente in stabilimenti di proprietà, garanzia di controllo, costanza e qualità del risultato. Dalla scelta delle materie prime alla lavorazione artigianale - come la stesura a mano di pizze e focacce - ogni fase produttiva combina sapienza tradizionale e innovazione industriale.

Oltre 200 referenze tra farine, panificati, impasti e miscele dimostrano la capacità dell’azienda di offrire soluzioni per ogni tipo di esigenza e formato.

Una squadra che cresce: tra Ambassador e Maestri della Pizza

Il 2025 si apre anche con il rinnovo della collaborazione con Renato Bosco, punto di riferimento del mondo pizza contemporanea, e l’allargamento della squadra di Ambassador Molino Spadoni. Un team sempre più qualificato, pronto a promuovere la cultura della pizza di qualità in Italia e nel mondo.

Renato Bosco

Orazio: la birra artigianale che parla la lingua dei locali

A completare l’offerta Horeca di Molino Spadoni, il restyling della linea di Birre Artigianali “Orazio”, presentata a Beer & Food Attraction 2025. Sette referenze - tra cui Blanche, Ipa, Strong Ale e Dunkel Bock - dal gusto equilibrato e dalla veste grafica fresca e pop. La linea nasce dall’esperienza nel mondo dei cereali, portata nel settore brassicolo, per la realizzazione di un prodotto perfetto per accompagnare pizze e panificati in modo distintivo e contemporaneo.