Tartufo fresco come al ristorante: il nuovo corso dei prodotti Urbani Tartufi

Nel borgo umbro di Scheggino, nel 1852, nasce Urbani Tartufi, oggi considerata la realtà di riferimento a livello mondiale per chi cerca il tartufo italiano di alta qualità. Una storia familiare che attraversa sei generazioni, guidata oggi da Olga, Carlo e Giammarco Urbani, che prosegue con lo stesso spirito pionieristico degli antenati: proteggere il valore del tartufo e portare in tavola esperienze sensoriali autentiche.

Urbani Tartufi è presente in oltre 90 Paesi

Un simbolo italiano che conquista il mondo

Presente in oltre 90 Paesi, Urbani Tartufi ha fatto del tartufo un ambasciatore della cultura gastronomica italiana. La filiera è costruita intorno a un ecosistema unico: «sono ormai due anndall'avvio di questo progetto attraverso il quale vogliamo portare al consumatore un'esperienza più autentica, più fedele possibile al prodotto fresco che ci regala la terra», sottolinea Jennifer Abate, direttore vendite Italia.

Truffleland: biodiversità, sostenibilità e qualità

Nel 2017 nasce Truffleland, progetto dedicato alla salvaguardia della biodiversità del tartufo umbro. L’iniziativa mira a costruire una filiera sostenibile, responsabile e di alto profilo, restituendo centralità alla natura, alle persone e al territorio.

Una filosofia produttiva concreta, confermata anche dal Bilancio di Sostenibilità, redatto secondo gli standard internazionali GRI: un documento che racconta l’impegno reale verso ambiente, società e governance.

La linea Filosofia Naturale: la purezza come scelta

Il futuro del tartufo secondo Urbani è naturale. Con la linea Filosofia Naturale, l’azienda introduce una gamma di prodotti realizzati solo con aromi naturali estratti dal tartufo fresco, senza ricorrere a componenti sintetiche.

«Non utilizziamo più aromi sintetici ma solo ed esclusivamente aromi naturali. È l’unica strada per portare un’esperienza autentica del prodotto», spiega Jennifer Abate. «La differenza rispetto al passato è enorme: usiamo ciò che la terra ci dona, tartufo fresco e nulla di più».

Jennifer Abate, direttore vendite Italia di Urbani Tartufi

Tra i prodotti di punta: olio al tartufo bianco e nero, tartufata, carpaccio di tartufo estivo, funghi porcini e tartufo. A completare l’opera, pack sostenibili e 100% riciclabili, pensati per un consumatore attento alla qualità e all’ambiente.

Arte culinaria, emozione e lusso multisensoriale

Oltre al prodotto, Urbani Tartufi propone esperienze gastronomiche immersive, dalla caccia al tartufo fino alle degustazioni, rendendo ogni passo un viaggio tra gusto, cultura e identità. Non è solo cibo: è un rituale che unisce persone, natura e memoria familiare.

Grazie a collaborazioni esclusive con chef di fama internazionale, il tartufo diventa protagonista in contesti d’eccellenza. «Il nostro impegno è portare sulla tavola un prodotto sempre più vicino al prodotto fresco e all’esperienza della grattata fresca in un grande ristorante», conclude Abate. Una visione che trasforma ogni piatto in un atto d’amore verso la terra.