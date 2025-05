La dolcezza dell’AltaModena: nasce Serenella, la crema spalmabile di Acetaia Sereni

A TuttoFood 2025, Acetaia Sereni si presenta con una novità assoluta per il panorama dolciario italiano: Serenella, la prima crema spalmabile che unisce nocciole d’AltaModena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Una proposta inedita, capace di raccontare una nuova identità del territorio modenese, attraverso un prodotto che parla di filiera agricola, ricerca gustativa e vocazione artigianale.

Serenella, la prima crema spalmabile che unisce nocciole d’AltaModena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP

«È una novità assoluta: le nocciole provengono direttamente dal nostro noccioleto di Villabianca, sulle colline di Modena, ed è uno spettacolo» racconta Francesco Sereni, direttore commerciale dell’azienda.

La filiera firmata Sereni: dalla vigna al noccioleto

Il progetto Serenella affonda le radici nel 2017, quando la famiglia Sereni decide di ampliare le coltivazioni della tenuta di Villabianca - già dedicate a uve per Aceto Balsamico di Modena e ulivi per Olio Evo - con un noccioleto della varietà tonda gentile trilobata. Una scelta agricola coerente con la filosofia aziendale, che mira alla valorizzazione del territorio collinare, ribattezzato affettuosamente “AltaModena”.

Il noccioleto di Acetaia Sereni

Dopo anni di sperimentazioni, la crema prende vita in una ricetta bilanciata, priva di oli, grassi aggiunti o latticini, pensata per incontrare la crescente richiesta di prodotti più sani e naturali. «Serenella intercetterà l’esigenza dei consumatori che ricercano prodotti più sani, senza aggiunte di oli, grassi o latticini» spiega ancora Francesco Sereni.

Il tocco del Balsamico DOP: dolcezza, profondità e carattere

L’aspetto più sorprendente della crema Serenella è l’inserimento del Balsamico Tradizionale di Modena DOP, da sempre fiore all’occhiello della produzione Sereni. Aggiunto in piccola percentuale, l’aceto regala una maggiore cremosità e una nota elegante, che eleva il gusto della nocciola con profondità e struttura.

Il risultato è una texture avvolgente, intensa ma equilibrata, perfetta per la colazione, per la pasticceria creativa o semplicemente da gustare al cucchiaio. «È un prodotto interessante e unico, pensato non solo per il retail, ma anche per chef e pastry chef che vogliono sperimentare qualcosa di davvero nuovo» sottolinea il direttore commerciale.

Un prodotto per botteghe gourmet, chef e viaggiatori del gusto

Serenella sarà proposta inizialmente nel canale retail specializzato, in particolare in botteghe gourmet, enoteche e negozi attenti alla ricerca e alla qualità. Ma l’obiettivo è dialogare anche con il mondo dell’alta cucina e della pasticceria d’autore, dove un ingrediente come questo può fare la differenza. «Il nostro obiettivo è raggiungere sia i negozi che cercano eccellenze italiane, sia i professionisti della cucina alla ricerca di novità per le loro preparazioni» dice Francesco Sereni.

Esperienza sensoriale anche in agriturismo

Chi vuole provare Serenella in un contesto autentico potrà farlo direttamente nell’agriturismo aziendale, immerso tra le colline di Villabianca, dove la crema viene servita in abbinamento alle tigelle calde: un morso che fonde passato e contemporaneità in una proposta dolce, originale e intensamente territoriale.

Uno sguardo al mercato estero: focus su Stati Uniti e Asia

Acetaia Sereni guarda con attenzione anche ai mercati internazionali. TuttoFood 2025 sarà infatti occasione per consolidare i rapporti con clienti italiani ed europei e per presentarsi a operatori statunitensi e asiatici, sempre più incuriositi dal connubio tra artigianalità italiana e creatività gourmet. «Stiamo investendo anche nel packaging, che vogliamo sempre più vicino al consumatore. TuttoFood sarà il momento ideale per far provare i nostri prodotti anche a chi ci segue da lontano» conclude Sereni.

Acetaia Sereni sarà presente a TuttoFood dal 5 all'8 maggio allo stand H30 - Pad. 2