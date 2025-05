Polara: a Tuttofood i nuovi soft drink per la mixology internazionale

Dal 5 all’8 maggio, Polara, storica azienda siciliana nata nel 1953 e oggi protagonista internazionale nel settore dei soft drink, sarà tra gli espositori di Tuttofood a Fiera Milano Rho. Una presenza strategica, pensata per rafforzare i rapporti con il mondo Horeca e per raccontare l’evoluzione di un marchio che continua a reinventarsi, pur rimanendo saldamente radicato nell’identità siciliana.

Polara presenta a Tuttofood i nuovi soft drink per la mixology internazionale

«Ogni anno sentiamo l’esigenza di rinnovare il nostro portafoglio prodotti» spiega Giuseppe Polara, direttore commerciale dell’azienda, «e lo facciamo ascoltando operatori del settore, bartender e consumatori finali».

Restyling per Antica Ricetta Siciliana

Uno dei grandi protagonisti allo stand Polara sarà il restyling grafico della linea Antica Ricetta Siciliana, punto fermo dell’azienda. L’etichetta si rinnova per rivolgersi a un pubblico giovane e internazionale, mantenendo però l’eleganza e la riconoscibilità del made in Sicily. «Abbiamo voluto rinfrescare l’immagine e ampliare il nostro target» continua Polara. «L'obiettivo è attrarre anche le nuove generazioni, senza perdere l’anima del prodotto».

Il restyling grafico della linea Antica Ricetta Siciliana di Bibite Polara

Antica Ricetta Siciliana, disponibile anche nella versione Zero zuccheri aggiunti, conserva i suoi gusti autentici ma si adatta alle esigenze del consumatore attento al benessere e alla qualità.

Bibite senza zuccheri: nasce Polara ARS Zero

Sempre più centrale per l’azienda è il tema del benessere. A Tuttofood viene infatti presentato il lancio di Polara ARS Zero, la linea che reinterpreta i classici soft drink dell’azienda in chiave “zero zuccheri aggiunti”.

«Il nostro pubblico cerca gusto e qualità, ma senza compromessi sulla salute» sottolinea Giuseppe Polara. «Con la linea Zero rispondiamo a queste esigenze, mantenendo inalterata la frizzantezza dei nostri prodotti».

La linea Polara ’53 si amplia: mixology made in Sicily

Polara ’53, il brand premium dell’azienda dedicato al mondo della mixology, si arricchisce con nuove referenze 2025 pensate per bartender e locali di alta gamma. Il nome stesso richiama l’anno di fondazione dell’azienda, sottolineando il legame con le radici e la passione per il bere di qualità. Le prime otto referenze “Born in Sicily” - già distribuite in oltre 50 Paesi - esprimono la varietà aromatica dell’isola attraverso profili raffinati e adatti alla miscelazione:

La linea Polara ’53

La Mediterranean Tonic conquista con pompelmo, arancia e note di chinino, mentre la Indian Tonic offre un’esperienza secca e agrumata con arancia tarocco, limone e ginepro. C’è poi la Dry Tonic, classica e raffinata, e la Botanical Tonic, fresca e balsamica grazie al lime, lemongrass e basilico. Il carattere vibrante della Sicilia emerge nella Pink Grapefruit Soda, mentre la Thyme Tonic esplora le sfumature erbacee del timo. La Ginger Beer affascina con il suo profilo speziato di zenzero e la Bitter Lemon chiude il ventaglio con un sorso deciso al limone e chinino.

Le novità 2025: quattro nuovi soft drink per la mixology

Alla linea Polara ’53 si aggiungono quattro nuove etichette, pensate per esaltare i cocktail o da gustare pure. «Queste nuove referenze nascono dal dialogo continuo con i professionisti del settore» racconta Polara. «In particolare, abbiamo lavorato fianco a fianco con la nostra brand ambassador Chiara Mascellaro per creare prodotti su misura per il mondo del bar».

I quattro nuovi soft drink per la mixology di Bibite Polara

Soda : con una nota sapida, dona vivacità e pulizia alle miscelazioni, grazie a una bolla fine e persistente.

: con una nota sapida, dona vivacità e pulizia alle miscelazioni, grazie a una bolla fine e persistente. Ananas Soda : aromatica e dolce, rievoca atmosfere caraibiche. L’acidità dell’ananas incontra la dolcezza dello zucchero per un risultato bilanciato.

: aromatica e dolce, rievoca atmosfere caraibiche. L’acidità dell’ananas incontra la dolcezza dello zucchero per un risultato bilanciato. Ginger Ale : ambrato e speziato, combina zenzero con note calde di arancia, cannella e chiodi di garofano. Ideale per mix con whiskey e distillati.

: ambrato e speziato, combina zenzero con note calde di arancia, cannella e chiodi di garofano. Ideale per mix con whiskey e distillati. Lemon: agrumato ma non eccessivamente dolce, unisce limone e lime offrendo freschezza e versatilità nei cocktail.

Polara conferma così la propria presenza a Tuttofood come momento strategico per incontrare clienti, partner e competitor in un contesto internazionale. «Per noi Tuttofood è un evento fondamentale» conclude Polara. «Un’opportunità per confrontarsi, farsi conoscere e capire dove sta andando il mercato».

