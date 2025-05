Think Milk, Taste Europe: il progetto europeo per valorizzare i formaggi Dop italiani

Think Milk, Taste Europe, Be Smart è molto più di una campagna promozionale. È un progetto ambizioso di comunicazione agroalimentare promosso dal settore lattiero-caseario dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e realizzato da Confcooperative con il cofinanziamento dell’Unione Europea. L’obiettivo è chiaro: raccontare e promuovere il valore unico dei formaggi Dop cooperativi italiani attraverso azioni concrete, visibili e coinvolgenti.

Think Milk, Taste Europe: un progetto europeo per valorizzare i formaggi Dop italiani

«Il progetto nasce dall’esigenza concreta di raccontare in modo chiaro, moderno ed efficace l’eccellenza della filiera lattiero-casearia cooperativa italiana. È un’iniziativa sostenuta da oltre 70 cooperative che da sole rappresentano circa il 70% della produzione nazionale di latte» spiega Giovanni Guarneri, presidente del comitato settore latte di Fedagripesca Confcooperative. «Questo significa che stiamo parlando non solo di numeri importanti, ma soprattutto di una rete fatta di persone, territori, valori condivisi e un forte senso di responsabilità verso i consumatori».

Sostenibilità e qualità: una filiera in costante evoluzione

Alla base del progetto c’è un racconto trasparente e verificabile delle buone pratiche messe in atto dalle cooperative. Dalla coltivazione dei foraggi al benessere animale, fino alla trasformazione casearia, tutto è pensato per ridurre l’impatto ambientale e garantire standard qualitativi sempre più elevati.

«Quando parliamo di sostenibilità, non ci limitiamo a uno slogan. Ogni anello della filiera è coinvolto in un percorso di miglioramento continuo» aggiunge Guarneri. «Si parte dalla coltivazione dei foraggi, ottimizzata per ridurre gli input ambientali, si passa all’allevamento dove il benessere animale è centrale, e si arriva alla trasformazione industriale con investimenti importanti per ridurre i consumi idrici, aumentare l’efficienza energetica e utilizzare fonti rinnovabili».

Una filiera virtuosa, quindi, che coniuga rispetto per l’ambiente, benessere animale e prodotti di eccellenza certificata.

Formaggi Dop: l’anima autentica del latte italiano

Le Dop lattiero-casearie italiane sono il cuore pulsante della filiera cooperativa. Formaggi come Grana Padano Dop, Asiago Dop, Fontina Dop, Valtellina Casera Dop, Parmigiano Reggiano Dop e Gorgonzola Dop non sono solo prodotti di qualità, ma vere e proprie espressioni del territorio da cui provengono.

«Le produzioni Dop sono l’anima del nostro sistema lattiero-caseario. Non sono solo un marchio, ma una garanzia di qualità, origine certificata, metodi di lavorazione precisi e rispetto per la stagionatura naturale» sottolinea Guarneri. «Ogni formaggio Dop racchiude la storia del territorio e delle persone che lo producono. Questo modello, così rigoroso e tracciabile, è ciò che rende i nostri formaggi appetibili anche sui mercati internazionali più esigenti».

La forza delle cooperative: competenze, comunità e passione

Dietro a ogni prodotto della filiera c’è un capitale umano fatto di esperienza e dedizione. Le cooperative italiane sono comunità di persone che lavorano insieme per garantire trasparenza, sicurezza alimentare e valore economico al sistema Paese.

Giovanni Guarneri, presidente del comitato settore latte di Fedagripesca Confcooperative

«Dietro ogni forma di formaggio c’è un lavoro collettivo fatto di mani esperte, competenze tramandate e innovazioni costanti» conclude Guarneri. «Le cooperative non sono solo strutture economiche: sono comunità che uniscono allevatori, tecnici, casari, operatori e famiglie. Questa filiera è fatta di passione, di identità, di orgoglio. Ogni prodotto che esce da questa rete porta con sé una storia autentica, che vogliamo continuare a raccontare, giorno Dopo giorno».