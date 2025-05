Parmigiano Reggiano: nel 2024 giro d'affari record da 3,2 miliardi di euro

Il Parmigiano Reggiano ha chiuso il 2024 con un giro d’affari da 3,2 miliardi di euro, il più alto mai registrato, in crescita del 4,9% rispetto ai 3,05 miliardi del 2023. Le vendite totali a volume sono aumentate del 9,2%, spinte in particolare dall’export, che ha segnato un significativo +13,7%, mentre il mercato italiano ha registrato un +5,2%.

Nel 2024 il Parmigiano Reggiano ha toccato il massimo storico a livello di giro d'affari al consumo

«Il 2024 è stato un grande anno per il Parmigiano Reggiano, con vendite da record soprattutto trainate dai mercati internazionali» commenta Carmine Forbuso, direttore marketing del Consorzio.

Export Parmigiano Reggiano: superata la soglia del 48%

La quota export ha raggiunto il 48,7% del totale, pari a 72.440 tonnellate, avvicinandosi alla metà della produzione complessiva. Il Consorzio guarda sempre più ai mercati esteri, anche alla luce di un contesto geopolitico instabile. «Nel primo trimestre del 2025, per la prima volta nella storia, l’export ha superato il 50% delle vendite» spiega Forbuso. «È il risultato di investimenti mirati e della sinergia con tutta la filiera commerciale».

Tra i mercati internazionali più performanti troviamo gli Stati Uniti (+13,4%), seguiti da Francia (+9,1%), Germania (+13,3%), Regno Unito (+17,8%) e Canada, che ha fatto registrare un sorprendente +24,5%. In crescita anche i paesi asiatici: Giappone (+6,1%) e Australia (+28,2%).

Parmigiano Reggiano: quotazioni in aumento e produzione stabile

A livello produttivo, il 2024 ha visto oltre 4 milioni di forme realizzate: 4,079 milioni, in crescita dell’1,62% rispetto al 2023. Le province più produttive:

Parma : 1.362.226 forme (+0,87%)

Reggio Emilia : 1.217.128 (in lieve calo)

Modena : 877.874 (+1,96%)

Mantova : 507.631 (+6,56%)

Bologna: 114.389 (+4,77%)

Parallelamente, sono aumentate anche le quotazioni all’origine: il Parmigiano Reggiano 12 mesi ha raggiunto gli 11,0 €/kg (+9%), mentre il 24 mesi è arrivato a 12,5 €/kg (+5%).

Gdo, industria e Horeca: i canali di vendita del Parmigiano Reggiano

L’Italia resta il primo mercato, con una quota del 51,3%. La grande distribuzione (Gdo) rappresenta il 65% delle vendite, seguita dall’industria alimentare (18%) e dal canale Horeca, fermo al 7% ma con grandi potenzialità.

In crescita anche le vendite dirette dei caseifici, pari al 5,5% del totale con circa 9.000 tonnellate, in crescita del 13%. Un canale sempre più strategico per valorizzare il contatto diretto con il consumatore.

Marketing globale e cultura del prodotto: la strategia del Consorzio

Nel 2024 il Consorzio ha investito 28,4 milioni di euro in attività di marketing e comunicazione, destinando il 56% del budget ai mercati esteri. «Uno dei focus principali è la comunicazione, ma abbiamo puntato anche su sponsorizzazioni sportive strategiche, come l’ATP di Miami e i New York Jets» spiega Forbuso.

«Sono operazioni fondamentali per rafforzare l’awareness e il posizionamento premium del nostro marchio».

Accademia Parmigiano Reggiano e turismo: strumenti per crescere

Tra le iniziative di rilievo, nasce l’Accademia del Parmigiano Reggiano, rete di formatori con il compito di divulgare la cultura del prodotto in chiave globale: biodiversità, stagionature, metodo produttivo e unicità del gusto. «È una leva fondamentale per far comprendere il valore intrinseco del Parmigiano Reggiano e sostenere il posizionamento di prezzo» sottolinea Forbuso.

Infine, un altro pilastro della strategia riguarda il turismo gastronomico: investimenti crescenti per rendere la visita ai caseifici un’esperienza immersiva e coinvolgente. «Vogliamo che i consumatori scoprano da vicino il mondo Parmigiano Reggiano e le persone che lo rendono possibile, per capire davvero il valore del territorio» conclude Forbuso.