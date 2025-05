Dalla visione al prodotto: il viaggio nell’innovazione di SALOMON FoodWorld

Innovazioni che non solo solleticano il palato, ma anche le emozioni: questa è la missione di SALOMON FoodWorld. I trend scout esplorano il mondo alla ricerca di nuove idee che vengono reinterpretate in modo autentico dai product developer nel settore del foodservice. Sempre guidati da uno spirito speciale! Noodles wok come finger food su spiedino? Pulled meat in pratici mini-burger? O piccoli sushi rice-burger con un delizioso ripieno asiatico? Nel mondo frenetico della ristorazione, è fondamentale essere sempre alla ricerca di nuovi prodotti e idee che possano entusiasmare gli ospiti. Ma come nascono queste idee?

Come nascono le innovazioni a SALOMON?

Immergiti nel mondo dell'innovazione di SALOMON FoodWorld, che sorprende continuamente con nuovi e entusiasmanti prodotti. Ottieni uno sguardo esclusivo dietro le quinte e scopri come nascono le idee creative e come possono arricchire il mondo della gastronomia. I singoli passaggi del processo possono essere facilmente integrati nella quotidianità di un ristoratore. SALOMON offre per ogni fase suggerimenti utili su come implementarle efficacemente nel proprio ristorante.

Scouting delle tendenze: come individuare i trend globali della ristorazione

Lo scouting delle tendenze e il brainstorming sono l'inizio di un processo di innovazione che non finisce mai. I team di SALOMON esplorano ristoranti, fanno tour gastronomici a livello globale e visitano fiere internazionali, sempre alla ricerca di nuove idee e esperienze gustative. Non si tratta solo di gusto, ma anche di cercare ispirazione. Perché, spesso, non si ordina ciò che ha il miglior sapore, ma ciò che promette nuove idee o un'esperienza gustativa innovativa.

Quest'anno tre colleghi hanno esplorato Los Angeles per scoprire le influenze emergenti delle cucine americana, asiatica e messicana. Queste esperienze personali aiutano a riconoscere le tendenze in anticipo e a trasformarle in idee creative.

Scouting delle tendenze

Maik Pötschke, marketing: «La nostra creatività è stimolata dalla varietà delle ispirazioni che raccogliamo. Ogni tendenza, ogni nuovo sapore o tecnologia innovativa può portare a una grande svolta. Spesso sono tanti piccoli pezzi di puzzle che alla fine formano il quadro generale».

Suggerimenti per la gastronomia: lo scouting delle tendenze è essenziale anche per il proprio ristorante per raccogliere continuamente nuovi stimoli e guardare oltre i confini. Che sia in vacanza, mangiando dalla concorrenza o tramite i social media, si possono scoprire nuove idee e tendenze. È importante coinvolgere anche il personale, che può offrire spunti preziosi basati sulle proprie esperienze.

Insieme si possono mettere in pratica queste tendenze in modo creativo per arricchire la propria cucina e offrire agli ospiti esperienze gustative sempre nuove.

Dall'idea al concetto: trasformare ispirazioni in opportunità di mercato

Da sessioni di brainstorming intensivo nascono le idee per i concetti, che vengono sottoposti a una rigorosa analisi di mercato e validazione. SALOMON verifica le tendenze attraverso vari metodi come panel Out-of-Home, studi di mercato, l'uso del Food-Service-Monitor e l'analisi delle tendenze dei consumatori. I risultati di questa fase servono da base per identificare le potenziali opportunità di mercato.

Yannick Mertel, product management: «Nel brainstorming, mettiamo insieme menti creative di diversi background e utilizziamo gli input del nostro scouting delle tendenze. Questo processo collaborativo porta a una varietà di concetti innovativi che aspettano solo di essere sviluppati e testati».

Dall'idea al concetto

Suggerimenti per la gastronomia: i ristoratori dovrebbero verificare se le tendenze si adattano al menu e al concetto del locale. È importante tenere in considerazione i gusti degli ospiti: non tutte le idee sono adatte al loro palato. Le tendenze possono essere integrate in modo mirato, purché sostengano lo stile del locale e mantengano l'identità.

Sviluppo prodotto food: come nasce un nuovo successo culinario

Dopo la validazione, inizia il vero e proprio sviluppo del prodotto. Un team di sviluppatori lavora per trasformare le idee dei concetti in prodotti concreti. I prototipi vengono inizialmente realizzati con attrezzature da ristorante e casalinghe come campioni, per garantire che le idee siano praticabili. Successivamente, vengono testati su larga scala per assicurarsi che soddisfino gli standard di qualità.

Analisi dei prototipi

Elisa Dörr, sviluppo prodotto: «Dopo la validazione, la vera sfida dello sviluppo del prodotto inizia: trasformare idee concettuali innovative in prodotti commerciabili. Il nostro reparto lavora con massima precisione e creatività per creare mondi di sapori unici, dal campione di prova alla produzione industriale».

Sviluppo prodotto food

Suggerimenti per la gastronomia: i ristoratori possono sviluppare nuovi piatti e specialità a partire dalle tendenze attuali. La creatività non ha limiti, che si tratti di offerte stagionali o specialità settimanali. Ogni nuova idea arricchisce il menu e offre esperienze fresche agli ospiti. Un consiglio: inizialmente, il trend dovrebbe essere interpretato in base all'attrezzatura disponibile. Una volta sviluppata la ricetta, si può valutare se l'uso di prodotti convenience facilita la preparazione, migliorando sia l'efficienza che la qualità.

New Product Circle: validazione e testing dei nuovi piatti per il foodservice

Il New Product Circle, composto da direzione, vendite, sviluppo prodotto e product management, esamina le idee in base alla loro redditività e al valore aggiunto per i ristoratori e i loro ospiti. Vengono considerate le necessità specifiche degli ospiti, nonché l'integrazione nei calcoli e la preparazione pratica con attrezzature professionali. Esperti esterni e chef vengono coinvolti precocemente nel processo di sviluppo per garantire che i prodotti soddisfino le esigenze del settore.

New Product Circle

Tom Großmann, vendite: «Per avere successo, bisogna provare molte cose e anche sbagliare. Per fortuna, i nostri errori sono rari, ma fanno parte del processo. Solo sperimentando e prendendo rischi possiamo crescere. Lo stesso vale per i ristoratori, che lavorano costantemente per migliorarsi e provare cose nuove».

Suggerimenti per la gastronomia: anche i ristoratori possono adottare questo approccio, testando nuovi piatti e specialità internamente. Un team di cucina e servizio può valutare e ottimizzare le creazioni prima che vengano inserite nel menu. Una settimana di prova nel proprio locale offre anche l'opportunità di raccogliere feedback diretti dagli ospiti per garantire che le nuove idee siano convincenti sia nel gusto che nella pratica.

Produzione dei nuovi prodotti SALOMON: dal prototipo alla realtà

Dopo aver ricevuto l'approvazione, i prodotti sono pronti per la produzione. A seconda del miglior risultato per il cliente e il ristoratore, vengono individuate le modalità di produzione più adatte - dal lavoro manuale a impianti produttivi all'avanguardia - garantendo che i prodotti siano realizzati con qualità costante per il foodservice.

Produzione SALOMON

Suggerimenti per la gastronomia: se i nuovi piatti vengono ben accolti, i ristoratori dovrebbero integrarli definitivamente nel menu. Il giusto pricing e la strategica posizione nel menu sono fondamentali per massimizzare il successo. L'uso di prodotti convenience surgelati può semplificare la preparazione e contribuire all'ottimizzazione dei costi, mantenendo alta la qualità.

Dal prototipo alla realtà

Strategie di marketing food: come lanciare un nuovo prodotto con successo

A cosa serve un ottimo prodotto se nessuno lo conosce? Per questo motivo, le novità vengono presentate a fiere, in forum di vendita all'ingrosso e direttamente dai clienti, ma anche attraverso i media digitali come newsletter, Instagram e Facebook. Questi passaggi mirano a rendere i prodotti accessibili a un pubblico ampio e a mettere in risalto la loro unicità. Al centro di tutto c'è sempre il valore aggiunto per il ristoratore. SALOMON FoodWorld fornisce concetti e ispirazioni e supporta i suoi clienti con strategie concrete per una commercializzazione di successo.

SALOMON presente agli eventi di settore

Melanie Hennecke, customer marketing & communications: «La fase di marketing è fondamentale per garantire che i nostri prodotti ricevano l'attenzione che meritano. Siamo orgogliosi di poter presentare le nostre innovazioni al mondo».

Suggerimenti per la gastronomia: Anche nella ristorazione è necessario promuovere attivamente le nuove creazioni per avere successo. Espositori e inserti nel menu sono metodi classici per attirare l'attenzione degli ospiti.

Allo stesso tempo, i social media devono essere utilizzati per presentare i piatti a un pubblico più ampio. Il personale di servizio gioca un ruolo importante, suggerendo e raccomandando attivamente le nuove offerte agli ospiti, assicurandosi che ricevano l'attenzione che meritano.

Con un approccio collaborativo e un chiaro focus sulle esigenze dei clienti e le tendenze di mercato, SALOMON continua a spingere l'innovazione nel settore.

Tajine Bites - innovazione vegana ispirata alla cucina marocchina

La nascita delle nuove Tajine Bites è un viaggio attraverso i gusti autentici e le tendenze culinarie. Ispirate dai deliziosi aromi della cucina marocchina e nordafricana, nonché dall'interesse crescente per i cibi sani e vegetali, SALOMON FoodWorld ha sviluppato una ricetta unica che unisce tutti questi elementi.

Le Tajine Bites di SALOMON

Grazie a un intenso scouting delle tendenze e brainstorming, ci siamo immersi profondamente nella cucina rurale marocchina. Abbiamo scoperto approcci interessanti come l'uso di frutta secca e spezie straordinarie. Da questa base è nata l'idea concettuale delle Tajine Bites - golosi burger vegani che portano la magia del Nord Africa nel piatto. SALOMON FoodWorld ha combinato lenticchie delicate, frutta secca e spezie orientali in una panatura croccante con semi di cumino nero.

Nel processo di sviluppo del prodotto, sono state create diverse ricette e prodotti campione che sono sia autenticamente tradizionali nel gusto che con un tocco moderno. Questi campioni sono stati testati nel New Product Circle, con focus su tendenze attuali, l'uso di legumi, l'orientamento vegano e la produzione senza l'aggiunta di conservanti.

Dopo la validazione, le Tajine Bites sono state approvate per la produzione. Nel gennaio 2024 sono state lanciate sul mercato e stanno ottenendo un grande successo grazie alla loro combinazione unica di sapori e ingredienti salutari. Sono l'apertura perfetta per ogni esperienza gastronomica, portando gli ospiti in un viaggio affascinante nel mondo del Nord Africa con ogni boccone.