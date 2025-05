L’umami italiano prende forma: l’aglio nero conquista i palati gourmet

In un piccolo centro del Piemonte, precisamente a Baldissero d’Alba (Cn), ha sede Umami, azienda giovane ma già protagonista della scena gourmet grazie a un prodotto di culto: l’aglio nero italiano. Frutto di fermentazione e maturazione naturale, questo ingrediente è la base su cui si fonda un’intera linea di prodotti destinati a cambiare il modo di concepire i sapori vegetali.

Umami è un'azienda giovane produttrice di aglio nero italiano

«Umami è il quinto gusto - racconta Guglielmo Lujan, co-fondatore - un termine giapponese che racchiude le sfumature del sapore: dal dolce all’amaro, passando per il sapido e l’acido. Noi abbiamo voluto creare un umami italiano, partendo da aglio polesano di altissima qualità».

Aglio nero: un gusto unico tra liquirizia e salsa di soia

L’aglio nero prodotto da Umami è il risultato di processi naturali di fermentazione che ne trasformano il profilo aromatico e nutrizionale. Il risultato è un gusto sorprendente, che ricorda liquirizia, aceto balsamico, salsa di soia e fungo porcino.

«Abbiamo scelto di utilizzare materia prima italiana, ma conservando l’anima originaria del prodotto, nato tra Giappone e Corea - continua Lujan - per offrire un’esperienza gastronomica che unisce territorio e profondità sensoriale».

I prodotti Umami: condimenti, salse, aceti e pasta gourmet

«Abbiamo creato un condimento balsamico unico - spiega Lujan - con aglio nero in purezza lasciato in infusione per due mesi, per ottenere un prodotto completamente nuovo sul mercato». Oggi la gamma firmata Umami si è arricchita con numerose specialità vegetali a base di aglio nero:

Bulbi interi e crema di aglio nero;

e Salse pronte come ketchup e hummus all’aglio nero;

Il tagliolino artigianale all’aglio nero , con il prodotto inserito direttamente nell’impasto;

, con il prodotto inserito direttamente nell’impasto; Una gamma di aceti naturali di frutta, tra cui spiccano quello al melograno, l’aceto di pomodoro e il nuovissimo condimento balsamico all’aglio nero.

Umami cresce: tra export, linee internazionali e private label

Grazie al crescente apprezzamento da parte del mondo dell’alta ristorazione - anche stellata - e a una strategia orientata all’espansione, Umami ha conquistato spazi significativi in Italia e in Europa. Tra le novità, la linea “FDA approved” dedicata al mercato americano, con formati studiati per retail e ristorazione, e la linea “private label”, pensata per aziende italiane ed estere che desiderano proporre i best seller dell’aglio nero Umami a proprio marchio.

Guglielmo Lujan, co-fondatore di Umami

«Negli ultimi anni - conclude Lujan - abbiamo lavorato per rendere l’umami vegetale un elemento centrale della cucina contemporanea. Collaboriamo con chef di rilievo, esportiamo qualità italiana e ampliamo costantemente la nostra visione».