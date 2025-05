Corte del Dome porta la Liguria in tavola con pesto, focaccia e sapori autentici

Dopo il successo della linea toscana, Corte del Dome espande il proprio progetto gastronomico con una nuova selezione di prodotti ispirati alla cucina ligure. A guidare questa nuova tappa è sempre la visione di Domenico Mangiarano, imprenditore ed esperto di comunicazione, in collaborazione con Marco Stabile, chef stellato e patron del ristorante Ora d’Aria di Firenze.

«Abbiamo lanciato sul mercato una nuova regione, la Liguria, che è uno dei prodotti Made in Italy più riconosciuti all’estero», racconta Mangiarano. «Come per la Toscana, abbiamo selezionato referenze d’eccellenza, a partire dal pesto, con o senza aglio, e il pesto rosso, da abbinare alle tipiche trofie.»

Pasta artigianale e sughi liguri: l’equilibrio perfetto

Il cuore della nuova linea sono le paste artigianali liguri, come trofie e trenette, lavorate con tecniche che garantiscono una superficie ruvida e porosa, ideale per trattenere i sughi.

«Abbiamo trovato un micropastificio e ci abbiamo lavorato a lungo per ottenere la pasta esattamente come la volevamo», spiega lo chef Stabile. «Le trofie e le trenette sono perfette con il nostro pesto e con il sugo alle olive taggiasche, frutto di un lavoro a stretto contatto con il territorio.»

Il pesto di Corte del Dome: verde brillante, gusto autentico

Tra i protagonisti indiscussi, il pesto alla genovese, disponibile anche nella versione senza aglio. Una ricetta pensata per mantenere il colore verde brillante e una lunga shelf life (18 mesi), senza compromettere la qualità.

«Abbiamo lavorato con un piccolo coltivatore di basilico che ha il campo accanto al laboratorio», racconta Stabile. «Il risultato è un pesto buono come quello che faresti a casa tua.» Accanto al pesto verde, anche il pesto rosso e il sugo alle olive taggiasche, preparato con ingredienti locali selezionati.

Aperitivi gourmet con focaccia al rosmarino e paté di olive taggiasche

Per chi cerca proposte veloci e gustose, Corte del Dome introduce una selezione pensata per l’aperitivo: dalla focaccia al rosmarino, fragrante e croccante, ai paté di olive taggiasche e alle olive denocciolate. «Abbiamo voluto coprire anche la fascia dell’aperitivo», precisa Mangiarano, «con prodotti semplici ma ricchi di gusto, perfetti anche per un pubblico internazionale.»

La focaccia, preparata con olio extravergine d’oliva e rosmarino fresco, segue la ricetta classica, mentre le olive taggiasche aggiungono un tocco autentico e versatile in cucina.

Una linea gastronomica progettata a 360 gradi

Tutti i prodotti della linea ligure sono frutto di una filiera artigianale curata nei minimi dettagli: dalla selezione delle materie prime al design del packaging, fino alla creazione di abbinamenti studiati tra pasta e condimenti. «È stato straordinario lavorare direttamente in Liguria, con le persone e i sapori del territorio», dice Stabile. «Ogni ricetta è il risultato di una vera esperienza sul campo.»

Un progetto che si completa con le videoricette firmate dallo chef, disponibili online, per accompagnare il consumatore nella preparazione dei piatti: un modo semplice e coinvolgente per portare in tavola il gusto autentico del territorio.

Made in Italy da esportare: la missione di Corte del Dome

Con questa nuova linea, Corte del Dome rafforza la propria identità come promotore di un Made in Italy gastronomico consapevole e di qualità, destinato sia al mercato nazionale che a quello internazionale. «Vogliamo raccontare l’Italia attraverso i suoi sapori più autentici», conclude Mangiarano. «Con la Toscana abbiamo iniziato un viaggio. La Liguria è la nostra nuova tappa. E non sarà certo l’ultima.»