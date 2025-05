Grissini soffiati e maxi soffietti: nuove proposte per la ristorazione

Un’evoluzione visiva e gustativa. Vitavigor presenta un restyling profondo della propria linea hospitality, ripensando la confezione dei classici Grissini di Milano per riflettere l’estetica che da sempre ispira il brand.

«Abbiamo rifatto tutte le nostre bustine ispirandoci al design e alla moda milanese, con uno stile che ormai ci contraddistingue», spiega Federica Bigiogera, responsabile marketing e commerciale. «Il nostro grissino è il prodotto di punta, e lo abbiamo reso ancora più iconico inserendo una finestra che richiama la forma dell’uovo.»

Grissini soffiati e maxi soffietti: i nuovi protagonisti

Tra le novità più sorprendenti, i nuovi grissini soffiati e i maxi soffietti Vita Proc. La linea nasce per offrire un prodotto unico nel suo genere: la friabilità del grissino, la leggerezza del soffietto e una nuova gestualità di consumo, anche per il canale Horeca.

«Il nostro soffietto è diventato iconico e oggi lo presentiamo in formato maxi, quasi come uno gnocco non fritto», afferma Bigiogera. Una proposta che si distingue per consistenza e forma, pensata per chi cerca un’esperienza fuori dagli schemi, con packaging in formato secchiello dedicato alla ristorazione.

Vita Pop e Vita Fit: snack che parlano il linguaggio della semplicità

La gamma di snack firmata Vitavigor si amplia con referenze pensate per il canale retail e l'Horeca. La linea Vita Pop accoglie nuovi soffietti alla cipolla, mentre la linea Vita Fit si arricchisce dei mini cracker al mais con sale in superficie, semplici e gustosi.

«Questi prodotti sono pensati per un pubblico attento agli ingredienti e alla qualità percepita. Il cracker al mais, ad esempio, ha una lista ingredienti corta, una consistenza croccante e un gusto naturale, perfetto per accompagnare aperitivi e finger food», spiega Bigiogera.

Packaging curato e comunicazione visiva: il valore aggiunto per l’Horeca

Il nuovo packaging della linea hospitality è stato progettato per dare valore sia al prodotto che all’immagine del locale. Con un’estetica ricercata e dettagli funzionali, le confezioni diventano parte integrante del servizio a tavola.

«Abbiamo ascoltato il mercato», continua Bigiogera, «intercettando il bisogno di prodotti distintivi nel gusto e nella confezione, per offrire un’esperienza coerente anche nell’immagine. Il nostro obiettivo è sempre dare valore alla proposta dei professionisti della ristorazione.»

Ingredienti naturali e olio extravergine: la qualità prima di tutto

Alla base di ogni prodotto c’è una scelta chiara di ingredienti: semplicità, naturalità e qualità certificata. Tutti i prodotti Vitavigor sono preparati con olio extravergine d’oliva, selezionato come unico grasso vegetale per esaltare la purezza degli impasti.

«Utilizziamo solo olio extravergine d’oliva, il re degli oli», conferma Bigiogera. «È una scelta che portiamo avanti da sempre e che ci permette di proporre snack con una lista ingredienti breve, chiara e pulita.»

Packaging sostenibile: 5 anni di carta certificata e meno plastica

Dal 2020, Vitavigor ha avviato un percorso concreto verso la sostenibilità ambientale. L’intera linea snack è oggi confezionata in carta riciclabile certificata, una decisione che ha portato a una riduzione del 53% dell’uso di plastica.

Una strategia lungimirante, nata da un costante ascolto del mercato e dall’impegno per un futuro più responsabile. «Ci piace sperimentare e intercettare i nuovi trend, ma soprattutto rispondere con coerenza alle esigenze di chi sceglie i nostri prodotti ogni giorno», conclude Bigiogera.