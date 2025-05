Casearia Monti Trentini: l’Asiago DOP pronto all'uso nei formati grattugiato e julienne

Sempre in ascolto dei cambiamenti del mercato, Casearia Monti Trentini presenta a TuttoFood 2025 due nuove referenze di Asiago DOP Stagionato: il grattugiato e lo julienne, pensati per offrire al consumatore la qualità di un prodotto Dop in una veste più comoda, pronta all’uso.

L'Asiago DOP di Casearia Monti Trentini nella versione grattuggiato

«È un prodotto che è nato da un ascolto del mercato, del consumatore», spiega Maria Vittoria Finco, responsabile marketing dell’azienda. «Un consumatore che è sempre più attento e ricerca prodotti che siano pratici e anche comodi all'utilizzo.»

Praticità e qualità per retail e ristorazione

Le nuove versioni, proposte in formati da 100g, 500g e 1kg, rispondono alle esigenze del canale retail, ma anche al mondo Horeca, sempre alla ricerca di soluzioni pronte ma di alto profilo. I formati da 500g e 1kg, perfetti per ristorazione e full service, sono racchiusi in buste salva freschezza con zip richiudibile, che mantengono aroma e consistenza più a lungo.

«Abbiamo pensato a un packaging versatile: busta zip richiudibile salva freschezza per il retail, e due buste più grandi, una da 500 grammi e una da un chilo, per i professionisti», racconta ancora Maria Vittoria Finco.

Il gusto dell’Asiago DOP in chiave versatile

Il formato grattugiato, dalla grana fine e omogenea, è ideale per condire pasta, risotti, torte salate e gratinati. Lo julienne, più spesso e consistente, si presta bene per pizze, antipasti, insalate e ricette sfiziose che puntano anche sulla croccantezza del formaggio.

Casearia Monti Trentini è una tra le aziende protagoniste del comparto lattiero-caseario italiano

Il lancio si inserisce in un momento strategico: il consumo di formaggi grattugiati è in costante crescita, sia in ambito domestico che nella ristorazione. Monti Trentini risponde così con una proposta in cui qualità artigianale e comodità d’uso convivono senza compromessi.

Un’eccellenza trentina che guarda lontano

Con oltre 50 milioni di euro di fatturato, 120 collaboratori e 1.500 quintali di latte lavorati ogni giorno, Casearia Monti Trentini si conferma tra le aziende protagoniste del comparto lattiero-caseario italiano, capace di valorizzare le Dop con un approccio contemporaneo. La strada tracciata con questi nuovi formati va nella direzione di un’agroalimentare italiano accessibile e di qualità, pronto a conquistare anche i mercati internazionali.

Casearia Monti Trentini sarà presente a TuttoFood dal 5 all'8 maggio allo stand H07 - Pad. 1