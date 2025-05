Culligan: la rivoluzione sostenibile dell’acqua per ristorazione e mixology

Sarà un’edizione da ricordare quella di TuttoFood 2025 per Culligan, protagonista assoluta del padiglione Beverage. Per l’occasione, l’azienda ha deciso di coinvolgere Giorgio Facchinetti, noto campione di flair bartending, influencer e imprenditore, che metterà in scena una performance di mixology acrobatica.

L’acqua di qualità è un ingrediente fondamentale per realizzare un cocktail perfetto ed equilibrato

Obiettivo? Dimostrare quanto l’acqua di qualità sia un ingrediente fondamentale per realizzare un cocktail perfetto ed equilibrato. «Attraverso l’arte del flair racconteremo l’importanza dell’acqua come elemento chiave nel mondo della miscelazione», spiega Anna Brenna, commercial manager di Culligan Italy.

Soluzioni professionali per una ristorazione più consapevole

Negli ultimi anni, sempre più ristoranti e hotel in Italia hanno scelto Culligan per migliorare l’esperienza del cliente e ridurre l’impatto ambientale. L’azienda propone soluzioni pensate specificamente per il settore hospitality, con erogatori professionali in grado di fornire acqua microfiltrata e ultrafiltrata, in modo continuo, sicuro e controllato.

«Offriamo un servizio completo e affidabile: dalla qualità dell’acqua all’assistenza tecnica, siamo il partner ideale per ogni ristoratore», spiega Brenna.

Sostenibilità al centro: addio alla plastica monouso

Uno dei vantaggi più apprezzati dagli operatori del settore è la possibilità di eliminare completamente le bottiglie di plastica. Questo comporta non solo una riduzione dei costi e degli sprechi, ma anche un messaggio chiaro verso i consumatori finali, sempre più attenti all’impatto ambientale delle proprie scelte alimentari.

«I nostri clienti cercano oggi esperienze autentiche, e vogliono ritrovare la stessa qualità che chiedono al cibo anche nell’acqua che bevono a tavola», sottolinea Brenna.

Acqua buona e sicura: una scelta strategica per i locali

Con una rete di assistenza tecnica capillare e un servizio costante di manutenzione e analisi, Culligan garantisce standard elevati di sicurezza e igiene. Questo approccio fa dell’azienda un unico provider in grado di offrire servizi a 360 gradi nel settore del trattamento acqua per la ristorazione.

Culligan si conferma così una realtà centrale per il futuro del beverage e della ristorazione sostenibile, capace di unire esperienza tecnica, cura del gusto e attenzione all’ambiente.