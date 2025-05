Verys, le alternative plant-based ai formaggi per ristoranti e pizzerie

Verys, realtà italiana leader nel comparto delle alternative vegetali, ha scelto Tuttofood per presentare una gamma completa di prodotti pensati per rispondere concretamente alle nuove esigenze della ristorazione. Tra le novità più interessanti, spicca la Mozzarisella 100% vegetale tagliata alla julienne, una soluzione studiata su misura per le pizzerie, tanto artigianali quanto industriali.

I prodotti Verys

«Questa julienne vuole semplificare e rivoluzionare il lavoro dei pizzaioli», racconta Franco Vessio, co-fondatore dell’azienda. «È nata per dare l'opportunità di tornare in pizzeria anche a chi ha intolleranze o segue una dieta vegana». La Mozzarisella julienne è priva di latte, lattosio, soia e glutine, si fonde perfettamente in cottura e garantisce praticità grazie al taglio preconfezionato. Il suo gusto delicato la rende compatibile con ogni tipo di topping, senza sovrastare gli altri ingredienti.

Mozzarisella julienne: un prodotto per una pizza inclusiva, ma non solo

Pensata per rendere la pizza accessibile a tutti, la nuova Mozzarisella vegetale è anche uno strumento prezioso per ampliare i menu in modo creativo. Può essere usata in farciture, gratinature o preparazioni al forno. «Parliamo a chef, pizzerie, aziende di piatti pronti e al mondo Horeca», continua Vessio. «Offriamo soluzioni pratiche, gustose e attente ai nuovi bisogni».

Mozzarisella julienne di Verys

Il prodotto è realizzato con Crema di riso Bio SuRice®, derivata dalla germogliazione del riso integrale coltivato secondo i principi della Permacoltura nel Parco della Lessinia. Questo ingrediente esclusivo consente una shelf-life ottimale e una qualità costante nel tempo.

Mozzarella in acqua vegetale: gusto autentico e sostenibilità

Accanto alla julienne, Verys presenta anche la nuova Mozzarella in Acqua 100% vegetale, ideale per chi cerca un’alternativa fresca e naturale da gustare in capresi, insalate o al naturale. A base di Bio SuRice® e mandorle, è perfetta per vegani, vegetariani, flexitariani e intolleranti al lattosio.

Mozzarella in Acqua 100% vegetale di Verys

Ha un gusto autentico e una consistenza straordinaria che rievoca la mozzarella tradizionale, con il vantaggio di essere completamente priva di allergeni. «Con questa mozzarella valorizziamo la pizza nel suo modo più autentico», spiega Vessio. «Abbiamo trent’anni di esperienza nella lavorazione del riso integrale germogliato».

Fettine vegetali gusto Mozzarella e Scamorza: scioglievolezza garantita

Tra i nuovi lanci, anche le Fettine 100% vegetali, disponibili nelle versioni Mozzarella e Scamorza, pensate per chi desidera un’alternativa che fonde perfettamente. Ottime a freddo o sciolte in toast, panini e piatti gratinati, rappresentano una scelta sana e versatile, adatta a ogni tipo di dieta. Grazie alla loro lunga conservazione (75 giorni) e all’utilizzo del Bio SuRice®, le fettine Verys combinano gusto, funzionalità e sostenibilità.

Fettine 100% vegetali Mozzarella e Scamorza di Verys

Chiccogreco: il gusto mediterraneo in versione vegetale

Altro protagonista della linea presentata a Tuttofood è il Chiccogreco, l’alternativa plant-based al classico formaggio greco. Cremoso, ricco e saporito, è perfetto per arricchire insalate, pizze, torte salate e antipasti. Anche in questo caso, il cuore del prodotto è il riso integrale germogliato Bio SuRice®, trasformato attraverso un processo brevettato e naturale.

Chiccogreco di Verys

Il Grattugiato vegetale per mantecare e gratinare con gusto

Completano la gamma le nuove varianti grattugiate, ideali per mantecare risotti, condire paste e dare quel tocco finale a lasagne e ricette da forno. Privo di derivati animali, allergeni e Ogm, il Grattugiato Verys rappresenta una delle migliori opzioni vegetali sul mercato per intensità di sapore e qualità degli ingredienti.

Il Grattugiato vegetale di Verys

«I nostri prodotti parlano di inclusione, sostenibilità e funzionalità», conclude Vessio. «Non sono parole vuote: germogliamo il riso per aumentarne il valore nutrizionale, uniamo ricerca e cura per offrire soluzioni buone per tutti».