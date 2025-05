Granarolo Expert: soluzioni per la ristorazione professionale di alta qualità

Granarolo conferma la sua posizione di eccellenza nel settore agro-alimentare puntando sulla valorizzazione del latte di filiera e sull’ampio portfolio di prodotti caseari. Il gruppo presenta un’offerta caratterizzata da elevati standard di qualità, sicurezza e servizio, con particolare attenzione ai formaggi freschi pugliesi, simbolo della tradizione casearia italiana.

Nuovi formaggi freschi pugliesi da Granarolo

L’attenzione alle produzioni territoriali si concretizza nel nuovo stabilimento di Gioia del Colle (Ba), dove nascono le specialità a marchio Perla per il mercato italiano e Granarolo per l’export. Tra le novità, la gamma di burrata, stracciatella, nodini e mozzarella, proposte sia in versione refrigerata che frozen, ideali per rispondere a diverse esigenze di conservazione e utilizzo.

Come sottolinea Luca Rimondini, Head of sales horeca Granarolo Group: «Le paste filate sono una tradizione italiana famosa in tutto il mondo. Stiamo presentando la nuova gamma di formaggi tradizionali pugliesi Perla, composta da burrata, stracciatella e fior di latte, frutto di lavorazioni che seguono la tradizione, utilizzando solo ingredienti di filiera come il latte e la panna autoprodotta Granarolo GranLatte.»

Formaggi freschi pugliesi: qualità e sostenibilità per il mercato nazionale e internazionale

L’approccio Granarolo non è solo tradizionale, ma punta anche alla sostenibilità e alla durata dei prodotti. Rimondini spiega: «Abbiamo introdotto, in collaborazione con produttori di impianti industriali, una tecnologia che garantisce costanza qualitativa e durabilità maggiore, riducendo lo spreco alimentare, un obiettivo importante per il gruppo».

Luca Rimondini

Questa combinazione di expertise casearia italiana e innovazione tecnologica permette di offrire prodotti freschi di alta qualità, adatti non solo al mercato italiano ma anche a quello estero, rispondendo alle nuove tendenze di consumo e alle esigenze di conservazione più lunghe.

Granarolo Expert: ingredienti professionali per la ristorazione di qualità

Per il settore Horeca, Granarolo ha sviluppato la linea Granarolo Expert, dedicata ai professionisti del fuori casa che necessitano di ingredienti con caratteristiche tecniche specifiche e prestazioni elevate senza rinunciare alla qualità.

Mozzarelle di qualità Granarolo

Rimondini spiega l’importanza di questa gamma: «Offriamo soluzioni che consentono di standardizzare le preparazioni e ridurre i tempi in cucina, ottimizzando food cost e aumentando l’efficienza operativa. Tra le novità ci sono una panna e mascarpone già mixati, perfetti per dolci e piatti salati, e una mozzarella a base di latte vaccino e latte di bufala, utilizzabile anche in cottura, per una preparazione più veloce e versatile».

Questa linea nasce anche grazie alla collaborazione con l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi) e l’Accademia Barmen Italiani (Abi), realtà di riferimento che contribuiscono allo sviluppo di prodotti specifici per il mondo professionale.

Verso un futuro sostenibile con prodotti a lunga shelf life

La durabilità dei prodotti rappresenta un elemento chiave nella strategia di Granarolo per ridurre gli sprechi alimentari e promuovere una filiera responsabile. Rimondini evidenzia: «Garantire una shelf life più lunga significa ridurre lo spreco, un valore che oggi più che mai deve essere al centro delle scelte produttive. Un prodotto di qualità deve durare e mantenere inalterate le caratteristiche nel tempo, per offrire ai consumatori un’esperienza sempre positiva».