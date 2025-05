Lombardia leader nella filiera del latte: 46% della produzione italiana

Nel 2024 la filiera del latte in Italia ha registrato numeri significativi, con la Lombardia che da sola ha superato i 6,1 milioni di tonnellate prodotte, pari al 46% del totale nazionale. A conferma della centralità del comparto lattiero-caseario nel sistema agroalimentare italiano, Coldiretti e Campagna Amica promuovono, in occasione della Giornata Mondiale del Latte (World Milk Day, 1° giugno), una serie di iniziative diffuse sul territorio nazionale. L'obiettivo è valorizzare il ruolo del latte e dei suoi derivati nella dieta quotidiana, illustrando le fasi della produzione e promuovendo un approccio consapevole al consumo, nel rispetto della sostenibilità, biodiversità e qualità del prodotto italiano.

Nel contesto della Giornata Mondiale del Latte, l'assessore regionale all'Agricoltura della Lombardia, Alessandro Beduschi, è intervenuto a Cremona in occasione del convegno “Giovani e agroalimentare: la next-gen della sostenibilità”, parte del programma delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, in programma dal 27 al 29 novembre.

«Un'occasione - ha dichiarato Beduschi - per parlare di futuro, partendo da dati che raccontano la solidità del nostro comparto». La Lombardia ha infatti superato, nel 2024, i 6,1 milioni di tonnellate di latte prodotto, pari al 46% del totale nazionale. Si tratta di una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente, con un incremento medio dell'8% negli ultimi cinque anni e un valore stimato attorno ai 2,5 miliardi di euro.

Formaggi DOP e mercato fresco: i numeri della produzione lombarda

Oltre il 45% del latte lombardo viene destinato alla produzione di formaggi Dop, a partire da:

Grana Padano (160.000 tonnellate)

(160.000 tonnellate) Parmigiano Reggiano (20.500 tonnellate)

(20.500 tonnellate) Gorgonzola

Taleggio

Provolone Valpadana

Valtellina Casera

Quartirolo

Bitto

Formai de Mut

Il restante 55% viene utilizzato per il mercato del fresco, la produzione di burro, yogurt e prodotti ad alto contenuto proteico, sempre più richiesti dai consumatori.

Tra le province più rappresentative:

Brescia (1.482 allevamenti)

(1.482 allevamenti) Cremona (786)

(786) Mantova (755)

(755) Bergamo (722)

(722) Sondrio (493)

(493) Lodi (314)

(314) Milano (251)

Stalle aperte per la Giornata Mondiale del Latte: eventi nelle fattorie e nei mercati Coldiretti

In occasione della Giornata Mondiale del Latte, che si celebra domenica 1° giugno su iniziativa della FAO, Coldiretti e Campagna Amica promuovono il weekend di “Stalle aperte”. L'iniziativa coinvolge fattorie, agriturismi e mercati contadini lungo tutta la Penisola con l'obiettivo di avvicinare adulti e bambini alla filiera lattiero-casearia italiana. Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, sarà possibile assistere e partecipare alle attività di mungitura, caseificazione e preparazione artigianale dei prodotti derivati dal latte, come la ricotta e il burro, in un percorso che unisce tradizione, educazione alimentare e trasparenza produttiva.

Le dimostrazioni pratiche e i laboratori interattivi rappresentano il cuore delle attività: in alcune strutture agrituristiche sarà possibile seguire tutte le fasi della produzione casearia, dalla mungitura al formaggio, mentre nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia si potrà conoscere da vicino lo straordinario patrimonio di biodiversità casearia nazionale. A Roma, presso il Mercato al Circo Massimo di Via San Teodoro, sabato 31 maggio dalle ore 9.30, si terranno degustazioni guidate di formaggi e una preparazione dal vivo della ricotta, mentre a Milano, al mercato di Porta Romana, si potrà partecipare a un laboratorio sulla produzione del burro. L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale di Campagna Amica.

Latte e informazione: benefici nutrizionali contro le fake news

La Giornata del Latte è anche un'occasione per fare chiarezza sull'importanza nutrizionale del latte, spesso oggetto di disinformazione. Il latte è una fonte preziosa di calcio, proteine e vitamine, e gioca un ruolo fondamentale nella sicurezza alimentare globale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, oltre che nell'economia rurale italiana. Per contrastare le fake news, Coldiretti ha lanciato una campagna social dedicata alla valorizzazione del consumo di latte, per ricordarne i benefici reali e il valore strategico nella dieta mediterranea.

Fotovoltaico sui campi: Beduschi chiede regole chiare

Nel suo intervento, l'assessore Beduschi ha richiamato l'attenzione sulla tutela del suolo agricolo, messo a rischio dalla diffusione incontrollata di impianti fotovoltaici a terra. «Siamo di fronte a un'anarchia normativa figlia di una direttiva europea applicata senza equilibrio - ha affermato - che rischia di trasformare l'agricoltura lombarda in terreno di speculazione». La recente sentenza del TAR del Lazio sul Decreto Aree Idonee avrebbe infatti indebolito gli strumenti di difesa dei Comuni. «Non siamo contrari all'energia rinnovabile - ha concluso - ma vogliamo che venga prodotta in modo sostenibile: sui tetti, nelle aree dismesse, non sui terreni coltivati. La Lombardia chiede regole chiare per proteggere il settore agricolo da decisioni europee sbilanciate».