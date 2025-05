Ragù vegetali Polli: tutto il sapore del Mediterraneo in chiave plant based

Polli continua il suo percorso verso una cucina più consapevole con l’introduzione dei nuovi ragù vegetali 100% plant based, pensati per coniugare benessere e rispetto per l’ambiente. Senza soia e ricchi di verdure selezionate, i nuovi sughi rappresentano un’evoluzione naturale per un marchio che da oltre un secolo porta in tavola conserve, pesti e condimenti di qualità.

Lo stabilimento Polli di Monsummano

Ragù vegetale Polli: due gusti, zero compromessi

I nuovi ragù vegetali Polli arrivano in due varianti pensate per soddisfare il palato e l’occhio: ragù vegetale di olive, realizzato con il 45% di olive e ragù vegetale di peperoni e melanzane, con peperoni italiani da filiera certificata.

Il Ragù vegetale Polli

Entrambi sono preparati con pomodori ciliegino italiani e hanno una texture corposa e avvolgente, ideale per chi cerca una salsa pronta che valorizzi la pasta o altre ricette. «Questa nuova linea nasce per rispondere alla crescente richiesta di proteine vegetali», spiega Manuela Polli, Corporate strategy & development dell’azienda. «Abbiamo rivisitato il concetto classico di ragù, sostituendo la carne con verdure come melanzane, peperoni e olive».

Formato monoporzione anti spreco

La confezione, composta da due vasetti monoporzione da 90 grammi, è pensata per ridurre al minimo gli sprechi alimentari e si adatta perfettamente sia alla vita in famiglia che a quella da single. Una soluzione intelligente che coniuga praticità, gusto e sostenibilità.

«I nostri prodotti non sono solo buoni, ma anche pratici e attenti all’ambiente. Pensiamo a chi vive da solo e vuole comunque mangiare bene senza buttare via nulla», aggiunge Manuela Polli.

Plant based anche nei pesti: dal cavolfiore ai ceci

Accanto ai nuovi ragù, Polli continua a puntare sulla linea Plant Based con una gamma sempre più ampia di pesti vegetali senza glutine e lattosio: pesto ai ceci, pesto al cavolo riccio, pesto al cavolfiore e pesto alle lenticchie.

Manuela Polli, Corporate strategy & development di Polli

Tutti preparati con ingredienti freschi e selezionati, sono pensati per chi cerca gusto e leggerezza. Anche in questo caso, il formaggio viene sostituito da proteine vegetali, per offrire un’esperienza gustativa ricca e bilanciata. «Il nostro Pesto Plant Based è il risultato di anni di ricerca: abbiamo lavorato molto sulla consistenza, che oggi si avvicina a quella di un sugo denso, perfetto per la famosa scarpetta», racconta con entusiasmo Manuela Polli.

Una scelta premiata dal mercato

I pesti vegetali Polli sono stati premiati come Prodotto dell’Anno 2023 nella categoria “salse e condimenti”, confermando il valore della proposta sia in termini di qualità percepita sia per il loro impatto positivo sul mercato.