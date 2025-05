L'ortofrutta italiana Dop e Igp fa squadra: nasce il nuovo Comitato nazionale

Un nuovo organismo per rafforzare la sinergia tra i consorzi di tutela, coordinare le strategie delle filiere ortofrutticole certificate e affrontare insieme gli effetti del cambiamento climatico. È questo, in sintesi, il senso dell'iniziativa presentata da Origin Italia a Macfrut 2025, il principale appuntamento fieristico dedicato all'ortofrutta, dove è stato ufficialmente annunciato il Comitato Ortofrutta Dop Igp.

Nasce il Comitato Ortofrutta Dop Igp: un'alleanza tra consorzi per rispondere alle sfide del settore

Gli obiettivi del Comitato Ortofrutta Dop Igp

Il comitato, coordinato da Ernesto Seppi in rappresentanza del Consorzio di tutela della Dop Mela Val di Non, nasce all'interno dell'Associazione Origin Italia con l'obiettivo di unire le forze e mettere in rete i 32 consorzi di tutela ortofrutticoli soci, creando una cabina di regia capace di valorizzare in modo strategico le produzioni certificate e di rispondere con strumenti concreti alle nuove esigenze del comparto. Tra i temi centrali: la necessità di aggiornare i disciplinari, adattarsi ai cambiamenti climatici e arginare la diffusione di nuove fitopatie. Una missione che parte dal riconoscimento del ruolo centrale dei consorzi, sempre più chiamati a fare squadra e ad agire come anello di congiunzione tra imprese, istituzioni e mondo scientifico.

Per segnare l'avvio delle attività, il comitato ha organizzato un primo momento di confronto operativo, a cui hanno preso parte il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi e il direttore Mauro Rosati, insieme a Maria Chiara Zaganelli, direttrice generale del Crea, e Livio Proietti, presidente dell'Ismea. Con la direttrice Zaganelli è stato fatto il punto sulle prospettive future del comparto ortofrutticolo a Indicazione geografica, con particolare attenzione alle cultivar e alla necessità di rivedere e adeguare i disciplinari di produzione per rispondere efficacemente ai cambiamenti climatici e alla diffusione di patologie emergenti. Il presidente Proietti, da parte sua, ha illustrato le misure già adottate da Ismea a sostegno del comparto e ribadito l'impegno dell'Istituto a mettere in campo strumenti ancora più efficaci per rafforzare la competitività dell'ortofrutta Dop e Igp, anche attraverso azioni mirate e tempestive.

A Macfruit 2025 l'annuncio della nascita del Comitato Ortofrutta Dop Igp

«L'istituzione del Comitato Ortofrutticolo rappresenta un passo fondamentale per tutto il comparto - ha dichiarato Cesare Baldrighi. Come già avvenuto per i formaggi e i prodotti a base di carne, anche l'ortofrutta sta maturando la consapevolezza che le grandi sfide del settore si affrontano solo attraverso il gioco di squadra. I consorzi di tutela sono oggi lo strumento ideale per integrare competenze imprenditoriali, pubbliche e scientifiche in una visione strategica condivisa».

I 32 consorzi aderenti al Comitato Ortofrutta Dop Igp

Il Comitato è composto dai rappresentanti designati dai consorzi soci, scelti tra presidenti, direttori o esperti delegati, per garantire una governance ampia, qualificata e rappresentativa di tutte le realtà coinvolte. Ecco l'elenco dei 32 consorzi aderenti:

Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia Igp

Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera Dop

Consorzio di tutela Basilico Genovese Dop

Consorzio di tutela Igp Carota Novella di Ispica

Consorzio di tutela del Cavolfiore della Piana del Sele Igp

Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp

Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Consorzio per la tutela della Igp Clementine di Calabria

Consorzio di tutela Igp Clementine del Golfo di Taranto

Consorzio di tutela Fichi di Cosenza Dop

Consorzio di tutela Igp Finocchio di Isola Capo Rizzuto

Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura Igp

Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi Igp

Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria Dop

Consorzio Mela Alto Adige Igp

Consorzio di tutela della Dop Mela Val di Non