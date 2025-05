Festa della Mamma: 10 dolci proposte per festeggiarla in modo goloso

La Festa della Mamma è l'occasione ideale per celebrare l'amore in tutte le sue forme, anche attraverso dolci prelibatezze pensate per stupire e deliziare. Che si tratti di torte moderne o di dolci artigianali dalle note floreali e fruttate, i migliori pasticceri italiani si sono lasciati ispirare dalla bellezza e dalla dolcezza di questa ricorrenza, proponendo creazioni uniche, ricche di gusto e di eleganza. Dai classici cuori di cioccolato alle delicate mousse al cioccolato bianco, passando per dolci a base di rose, violetta e fragole fresche, ogni proposta racconta l'amore materno con un tocco di raffinatezza. Scopriamo insieme alcune delle creazioni più golose per questa Festa della Mamma 2025.

10 dolci per la Festa della Mamma

Luigi Biasetto e la Torta Mammamia

Luigi Biasetto della Pasticceria Biasetto di Padova propone Torta Mammamia, un dolce a strati pensato per esprimere delicatezza e intensità. Si compone di una crema leggera al mascarpone e pistacchio, un pan di Spagna al cacao, un cremoso al latte di mandorla variegato con amarene e un fondo croccante al gianduia, pistacchio e mandorle pralinate. A completare il dessert, una salsa al latte di mandorla servita in un’ampolla separata.

La Torta Mammamia di Luigi Biasetto

La freschezza della monoporzione Nilde di Nicolò Trovò

Nicolò Trovò della Pasticceria Dòlse di Vigonza (Pd) firma la monoporzione Nilde, pensata per richiamare il lato più fresco e morbido delle figure materne. Il dolce è composto da una mousse al cioccolato bianco e yogurt, con un cuore al lampone e una base al cioccolato.

La monoporzione Nilde di Nicolò Trovò

Le proposte di Sandro Maritani tra frutta e cioccolato

Sandro Maritani della Pasticceria Maritani di Staranzano (Go) porta in tavola due varianti per l’occasione. La prima è una crostata con base croccante di frolla, croccante al lampone, ganache montata alla vaniglia, Pan di Spagna e crema chantilly, il tutto completato da una copertura di fragole fresche. La seconda proposta si chiama Cuore di Mamma: uno scrigno di cioccolato bianco ricoperto di rosso, su base di cioccolato fondente, con all’interno un cremino croccante a base di mandorla e nocciola.

La crostata per la Festa della Mamma di Sandro Maritani

Salvatore Gabbiano tra mousse e frutta

Salvatore Gabbiano, della Pasticceria Gabbiano di Pompei (Na), presenta anche lui la sua versione di Cuore di Mamma, un dolce composto da mousse alla vaniglia, cremoso al cioccolato al latte, gelée al lampone e base di sablé.

Il Cuore di Mamma di Salvatore Gabbiano

Gianluca Fusto, la mamma M’AMA

M’AMA è la crostata Limited Edition firmata da Gianluca Fusto per celebrare la Festa della Mamma. Disponibile nella LABoutique FUSTO di via Ponchielli 3 a Milano, il dolce ha una forma a cuore e unisce tecnica e delicatezza. Realizzata con pasta frolla e un financier soffice alla Mandorla della Val di Noto con éclats di lampone, è completata da una crema al cioccolato al latte, composta di lamponi, ganache montata al cocco, lamponi freschi, riccioli di cocco e un cuore di cioccolato. Una proposta che racconta l’amore attraverso il linguaggio della pasticceria contemporanea.

La torta M'AMA di Gianluca Fusto

Trionfo di fragole alla Pasticceria Martesana

Pasticceria Martesana celebra la Festa della Mamma con dolci alla fragola, disponibili in formato torta o monoporzione, tutti a forma di cuore. Tra le proposte, la Cream Tarte alle fragole, con due strati di frolla, chantilly alla vaniglia e fragole fresche, decorata con macaron al lampone, margherite e foglie in pasta di zucchero. La Torta fragole e vaniglia ha pan di Spagna alla vaniglia con Suprema e chantilly alla fragola. Stessa farcitura per la Monoporzione, con glassa alla fragola. In chiusura, il Biscottone Festa della Mamma, di frolla e pasta di zucchero rosa.

La Cream Tarte alle fragole di Pasticceria Martesana

Bodrato, cuore di mamma

Bodrato propone per la Festa della Mamma una selezione di cuori di cioccolato, realizzati con cioccolato piemontese e disponibili in versioni bianco, al latte e fondente. Due le varianti: i Cuori Petali, decorati con petali rossi, e i Cuori Millerighe, caratterizzati da motivi geometrici. Entrambe le linee sono confezionate in packaging curati, adatti come pensiero per l’occasione. Una proposta che unisce artigianalità e qualità, pensata come dono per tutte le mamme.

I cuori di Bodrato per la Festa della Mamma

Romanengo, una festa rosa

Romanengo celebra la Festa della Mamma con dolci creazioni artigianali al profumo di rosa. Tra le proposte, il Fiore di cioccolato fondente 64% ripieno di gocce di rosolio alla rosa e la Confezione Festa della Mamma con fondant ai lamponi, cioccolatini alla rosa, mandorle d’Avola confettate e conserve di petali. In assortimento anche la Torta di rose, arricchita da conserva di petali di rosa del ‘600, disponibile in versione monoporzione o da condividere. Completano l’offerta i biscotti agrumi e mandorle, a forma di cuore.

Il Fiore di cioccolato fondente di Romanengo

Gelsomina, violette d’antan per la mamma

Gelsomina celebra la Festa della Mamma con due proposte ispirate alle violette. Un tocco floreale decora il bignè craqueline con gelée di more, more fresche e crema chantilly, mentre una violetta completa il maritozzo con cremoso al cioccolato bianco e more. Due dolci pensati per l’occasione, in cui ingredienti stagionali e dettagli delicati raccontano un gesto d'affetto semplice e autentico.

Il maritozzo di Gelsomina per la Festa della Mamma

PAC, la Festa della Mamma inizia a colazione

PAC - Pasticceria Alessandro Comaschi celebra la Festa della Mamma con una nuova torta moderna: una mousse al cioccolato bianco aromatizzato alla violetta, cremoso al ribes nero e cioccolato al latte, arricchita da croccantino alla nocciola e bisquit morbido, coperta da una lucida glassa a specchio e decorata con macaron, cuori di zucchero e violette candite. Per la colazione, invece, propone krapfen farciti con crema e fragole fresche o con zabaione e caffè e una selezione di biscotti di pasta frolla decorati con glassa di zucchero.

La torta di PAC - Pasticceria Alessandro Comaschi per la Festa della Mamma